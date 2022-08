ballando-con-le-stelle,-milly-fa-saltare-il-banco:-chiama-i-bellissimi-della-televisione

La conduttrice Milly Carlucci è al lavoro per comporre il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle: gli ultimi rumor parlano di un terzetto formidabile.

Fervono i preparativi per la prossima stagione televisiva, e questo vale anche per Milly Carlucci. Stando agli ultimi rumor, la conduttrice della Rai, attualmente impegnata a comporre il cast di Ballando con le Stelle, starebbe per mettere a segno un colpaccio clamoroso.

Sono settimane concitate, quelle in corso. La Carlucci sta scegliendo i nuovi concorrenti della sua storica trasmissione. Donne e uomini famosi, pronti a mettersi in gioco davanti a milioni di telespettatori.

Il primo nome è saltato fuori, ed è quello della mitica Iva Zanicchi, cantante e conduttrice di lungo corso, amatissima dal pubblico italiano. Lei ha già a annunciato che è pronta a dar battaglia, ma intanto nelle ultime ore sono saltati fuori altri tre nomi sensazionali. Un mix di bellezza, talento e popolarità che promette scintille.

Ballando con le stelle, Milly vola alto: vuole il trio delle meraviglie

Milly Carlucci è sempre attenta ai gusti dei telespettatori. Ogni scelta è fatta con estrema oculatezza per rendere avvincente ogni edizione di Ballando con le Stelle. Anche perché, il sabato sera in prima serata, la concorrenza è spietata, soprattutto sul versante Mediaset.

Non sorprende quindi la voce emersa in queste ore, che vorrebbe tre bellissimi della televisione italiana, prossimi ad entrare nel cast della storica trasmissione di Rai 1, in partenza nel mese di ottobre. Il primo nome è quello di Michelangelo Tommaso, attore di un Un Posto al Sole, forse la soap più amata della televisione italiana. Lui stesso, in una recente intervista, ha lasciato intendere che i contatti ci sono e che potrebbe entrare nella scuderia di Milly. “Ballando? Nulla di certo ma è un’esperienza che mi divertirebbe molto“, ha confessato l’attore

Se Un posto al Sole ha fatto storia, c’è un’altra soap, sempre targata Rai, che è sulla buona strada per riuscirci. Il Paradiso delle Signore ha riscosso e continua a riscuotere un successo straordinario. Quindi non è un caso che i rumor riguardino anche gli attori Emanuel Caserio e Francesca Del Fa, volti amatissimi de Il Paradiso.

Tutti assieme formerebbero un terzetto niente male che porterebbe sulla pista di Ballando con le Stelle una miscela esplosiva di bellezza e talento. Due ingredienti fondamentali, come sa bene Milly Carlucci, per conquistare la gente a casa.

