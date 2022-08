“Siete delle me**e”. La moglie di Berardi esplode di rabbia: cosa è successo a casa

“Questa è una storia per i nostri amici ladri, visto che sicuramente ci seguite sui social e sapevate che eravamo tutti quanti via”: Francesca Fantuzzi, moglie del calciatore del Sassuolo Domenico Berardi, parla così ai banditi che nella notte hanno fatto irruzione in casa dei genitori, creando caos e disordine in ogni stanza con l’obiettivo di portarsi a casa un bel bottino.

I ladri, però, non sono riusciti a trovare proprio nulla. “Trovo questa cosa schifosa, entrare in casa di qualcuno… come se non sapeste che le persone non tengono più nulla in casa, entrate giusto per far casino a cercare non si sa cosa. Speriamo di non vedervi mai più. E poi ancora che cercate soldi sotto al materasso?“, ha continuato la Fantuzzi.

Infine la moglie di Berardi si è rivolta direttamente ai banditi, attaccandoli: “Volevamo dirvi che siete delle me**e, che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a vedere il volto. Tutti i filmati sono stati dati alla Polizia”. In una delle storie pubblicate su Instagram, si vedono i ladri di spalle mentre tentano di forzare una finestra. In un’altra foto, invece, si vede la casa messa nel disordine più totale.