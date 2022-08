Rompicapo Strizzaocchi | C’è un intruso nascosto: non lo vedi eh?

Se trovi l’intruso in 7 secondi entri nel guinness dei primati. Ti piacciono i rompicapo strizzaocchi? Benvenuto!

Scommetto che sei qui perchè hai voglia di cimentarti negli indovinelli? Sei nel posto giusto perché il rompicapo che ti proponiamo oggi è dedicato a coloro che vogliono aguzzare la vista. Stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela: avrai solo 7 secondi a disposizione. Vediamo insieme questo nuovo rompicapo strizzaocchi.

Trascorrere il tempo a risolvere indovinelli é proprio una bella abitudine per diversificare i propri hobby. Ora possiamo farlo anche sotto l’ombrellone tra un bagno e l’altro. Tra televisione e telefonino a volte capita che spegniamo il cervello troppo a lungo, mentre la mente va tenuta in allenamento. Con questo rompicapo ti divertirai.

Sarà un momento di svago ma sarà anche utile per testare le tue abilità di osservatore. Ti reputi un bravo detective e noti tutti dettagli ma scommetto che questo giochetto ti metterà in difficoltà. Punta un countdown di 7 secondi nel tuo cellulare e osserva bene la figura in alto: trova l’intruso nel disegno, non hai indizi ma provaci subito!

La soluzione del rompicapo strizzaocchi

La soluzione sembrava semplice e invece probabilmente hai impiegato bel più di 7 secondi per trovare l’intruso nel disegno. Vediamo insieme se hai dato la soluzione corretta.

Dovevi aguzzare la vista e catalogare in pochi secondi tutti gli oggetti che vedevi. Allora il tuo cervello avrà notato l’intruso: il panda! Mentre tutti gli altri oggetti si ripetono nel disegno più volte, il panda spunta solo una volta.

Non so se ce l’hai fatta a vederlo in 7 secondi, ma se ce l’hai fatta sei davvero un ottimo osservatore. Nella vita probabilmente sei una persona che nota i particolari negli altri, nelle cose e nei luoghi. Forse fai anche un mestiere che esalta questa tua dote! Se invece non ci sei riuscito in 7 secondi, non avvilirti. Potrai continuare a metterti alla prova con altri rompicapo e test di logica, perché adesso se ne trovano di tanti i tipi e con diversi livelli di difficoltà.

