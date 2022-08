Puzzle Test Cervelloni | Un minuto per risolvere? Avrai solo 10 secondi

Il Puzzle Test Cervelloni non si può risolvere in molto tempo, altrimenti che fenomeno saresti? Provaci e mettiti alla prova!

Se non ti sei mai imbattuto in questo Puzzle test cervelloni e non hai idea di come risolverlo, non scappare, perché sarà ancora più divertente provare a risolvere.

Che spasso i rompicapo e i puzzle! Sei un amante delle materie scientifiche come la geometria e la matematica? Se il tuo mondo sono i numeri, questo test è adatto a te. Molte persone fanno fatica a contare con la mente e fin da bambini erano scarsi in matematica. Vorresti riscattarti ora che sei grande?

Sei nel posto giusto per testare il tuo quoziente intellettivo. Ti sei mai chiesto il motivo di tanta passione per gli indovinelli? Ognuno di noi è semplicemente predisposto per alcune abilità piuttosto che altre, anche se tutti abbiamo talenti. Tutti però vogliamo scoprire se siamo davero dei cervelloni! La scuola ci aiuta a tirare fuori le nostre potenzialità e da adulti potremo semplicemente svagarci con i rompicapo e i test logica.

Possiamo cominciare! Osserva bene la figura in alto: sai trovare in 10 secondi il risultato misterioso? Inizia subito e fai partire il countdown.

La soluzione del Puzzle Test Cervelloni

Tendenzialmente le persone impiegano circa un minuto per fare tutti i calcoli, ma un cervellone dovrebbe riuscirci in solo 10 secondi. Vediamo se hai dato la risposta corretta.

Nella figura in alto era rappresentata una griglia con simboli: quadrato, cerchio e triangolo. Ad ognuno avresti dovuto attribuire il giusto valore per riuscire a trovare il risultato mancante. Il triangolo valeva 8, il cerchio 6, il quadrato valeva 10, mentre il rombo valeva 4.

Il risultato misterioso dunque era 32! Ce l’hai fatta in 10 secondi? Allora sei un cervellone sul serio. Ora puoi sfidare tutti perché con la velocità che hai nel fare i calcoli, sarà difficile trovare uno bravo come te! Se invece non ci sei riuscito in così poco tempo, occorrerà ancora un po’ di allenamento per diventare un asso dei puzzle test! Potrai trovarne di diversi tipi di livello di difficoltà e affrontarli gradualmente tutti. Buona fortuna!

