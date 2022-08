Oroscopo Paolo Fox di venerdì 19 agosto: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Mantenete cautela in amore e sul lavoro. Quella di oggi potrebbe rivelarsi una giornata un po’ complessa.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se in amore avete sofferto, oggi le cose cambieranno, non abbiate paura di rischiare e attuate questa strategia anche nel lavoro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Anche se questa giornata non inizia benissimo, potresti ritrovarti piacevolmente sorpreso dalle nuove opportunità. Non essere negativo né in amore né sul lavoro, dai il meglio di te.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi potrebbe essere una giornata un po’ particolare per quanto riguarda l’amore, mentre sul lavoro sarà facile trovare i giusti compromessi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Grazie alla tua attuale situazione astrologica riuscirai a fare degli ottimi incontri emotivi. Sul lavoro, devi cercare di mantenere un basso profilo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il dialogo viene favorito dalla Luna e piccole incomprensioni amorose saranno facilmente risolte. Sul lavoro devi cercare di non farti scoraggiare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Una Luna un po’ dissonante vi invita a fare le cose con calma. Sul lavoro potrebbe esserci qualche polemica facilmente risolvibile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Qualche dubbio potrebbe esserci nel fine settimana per quanto riguarda l’amore, ma questo sarà facilmente risolto. Sul lavoro evitate di perdere troppo tempo in banalità.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Grazie al fine settimana avete l’occasione di programmare qualche bella attività con il vostro partner, mentre sul lavoro sono favoriti nuovi accordi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi, grazie alla Luna, potrebbe risolversi qualche piccolo dissidio amoroso. Sul lavoro evitare di fare scelte avventate.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Evita di lasciarti coinvolgere dai sentimentalismi, devi essere più razionale. Nel lavoro devi trovare più tempo per te.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In questo momento vuoi rimettere insieme i pezzi di una storia un po’ sottotono. Sul lavoro tieni gli occhi ben aperti per quanto riguarda gli ostacoli.

