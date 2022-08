Oroscopo Paolo Fox di martedì 23 agosto: le previsioni di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti aspetta una giornata piacevole, piacevole e felice, ideale per dedicarti alla vita familiare e goderti la compagnia dei tuoi cari. I pianeti ti influenzano favorevolmente, in particolare il fortunato Giove, e ora tutto tende ad andare come più vorresti. Inoltre, avrai buone notizie nel mondano.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna ti invierà le sue migliori influenze oggi e grazie a questo ti sentirai molto ispirato e brillerai di più anche tra coloro che ti circondano. Può essere un giorno eccellente per te sia che lo usi nel lavoro e nelle questioni mondane o se concentri tutta la tua attenzione sulla famiglia e sulla tua vita intima. La fortuna sarà dalla tua parte.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei molto intelligente e abile, ma oggi gli altri lo sono più di te ed è per questo che oggi devi riflettere attentamente sulle decisioni che prendi in relazione al denaro o ad altre questioni materiali. Fai attenzione se un familiare o un amico ti chiede di prendere in prestito denaro, perché oggi rischi di essere ingannato o di prendere decisioni sbagliate.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Stai lontano dalle tensioni o dai conflitti familiari o con i tuoi cari, perché dopo ti senti malissimo e oggi c’è il pericolo che uno di loro esploda. Non sei nato per la guerra, ma per amore, per prenderti cura di chi ami o per lavorare per un mondo migliore, ma i conflitti ti distruggono solo dentro.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi ti sveglierai con la voglia di fare cose nuove, correre un rischio o un’avventura, uscire dal tuo solito ambiente e scoprire altri mondi o altre persone. È una giornata favorevole per te, ma soprattutto una giornata ideale per rompere la monotonia e impazzire un po’. Molto buono per viaggiare.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In molte occasioni ti senti felice nei giorni lavorativi, quando hai la mente sui tuoi doveri e poi senti che la tua vita ha un senso e sei portatore di una missione. Ma quando arrivano i fine settimana si sente spesso un vuoto o è più facile cadere nella malinconia, anche se non ce n’è motivo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sei preoccupato per il denaro o la ricchezza. Hai molti progetti che vorresti realizzare in questa vacanza, ma sei preoccupato di spendere più di quanto sarebbe prudente. Ecco perché oggi trascorrerai una giornata un po’ irrequieta, oscillando tra ciò che vorresti di più fare e ciò che è veramente conveniente per te.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Tutto indica che oggi si alzeranno delle nuvole nella tua vita sentimentale o familiare. Senti che la vita non ti dà ciò di cui hai veramente bisogno, ciò che hai e ciò che vorresti sono due cose diverse. È uno di quei giorni in cui vorresti buttare tutto all’inferno e andare alla ricerca della vita che hai sempre sognato.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Possibili conflitti con la tua famiglia o con i tuoi cari ti minacciano, ultimamente hai un temperamento particolarmente arrabbiato e non sopporti l’ipocrisia o la falsità. Sei troppo coinvolto nelle cose, anche se non ti accompagnano. Le tue intenzioni sono le migliori, ma devi rilassarti e cercare la pace.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi hai la possibilità di vivere una giornata felice o quasi felice, soprattutto di rilassarti e sentirti al sicuro tra chi ti ama di più, e se il panorama non fosse così idilliaco, almeno dentro sentirai una grande pace e te lo dimenticherai tutte le preoccupazioni e le paure. L’amore ti porterà anche dei momenti indimenticabili.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Anche se dentro di te sei sempre animato dalle migliori intenzioni, però, sei molto testardo e quando ti metti qualcosa in testa non dai un solo millimetro per quanto grandi possano essere le conseguenze. Ti sei portato molti problemi a causa di quel modo di essere radicale e oggi potresti essere attratto da altri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – A volte i tuoi pochi momenti di svago, in cui puoi godere di una pace autentica, non sono proprio perché senza che tu possa impedirlo ti assalgono dolorosi ricordi familiari o sentimentali del passato, ferite che non si sono mai chiuse e che si riaprono quando meno te ne accorgi aspettatelo. È probabile che ti succeda oggi.

