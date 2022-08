Oroscopo Paolo Fox di lunedì 22 agosto: le previsioni di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non è il momento giusto per chiudere una storia o per giurare amore eterno perché Venere non è dalla tua parte. Sul lavoro, cerca di rimandare tutto alla settimana prossima, ma non temere: Saturno è in buon aspetto e favorisce i progetti in vista dell’autunno!

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore la giornata non parte nei migliori dei modi, ma nel pomeriggio si recupera. Sul lavoro, cerca di riavere la tua indipendenza: fai bene i conti perché i soldi non sono tanti e occhio alle parole che usi!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La Luna sta continuando la sua buona influenza, ma cerca di non far pesare alcune questioni legate ai soldi sulla tua storia d’amore. Sul lavoro, arriverà presto una risposta. E chissà, anche una soluzione!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore in questi giorni sei agitato. Sul lavoro, invece, ci sono dei problemi. E anche delle spese impreviste!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La Luna è in opposizione e oggi in amore, soprattutto al mattino, sei nervoso: cerca di affrontare le discussioni, meglio se puoi rimandarle a mercoledì. Sul lavoro, valuta tutto con attenzione, non essere frettoloso!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Favoriti gli incontri, saranno interessanti: la fase in amore è di recupero. Sul lavoro, le stelle sono buone, occhio però alle spese!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Venere sta continuando il suo transito e questo cielo sta portando sensazioni molto piacevoli. Sul lavoro, cerca di non fermare la tua creatività!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore questa domenica lascia il tempo che trovi: non provocare nessuno! Sul lavoro, cerca di rimandare ogni tipo di decisione: se lavori nei giorni festivi potrebbero esserci dei problemi!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – I single, presto, ritroveranno l’amore, mentre chi è in coppia ora può fare dei progetti. Sul lavoro, cerca di guardare al futuro: solo così riuscirai a riprenderti una rivincita!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Le storie nate per gioco affronteranno una crisi soprattutto perché tu non ami perdere il tempo. Sul lavoro, hai l’ansia di fare più cose insieme e sei irruente!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Venere è in buona posizione e i nuovi amori ora si possono gestire con facilità. Sul lavoro, cerca di non ostinarti a fare le cose!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il cielo non promette grandi cose, ma hai voglia di lasciarti andare e di stare con persone piacevoli, senza pretendere chissà cosa. Sul lavoro, non dire di no se ti invitano a fare qualcosa di diverso perché ora la Luna è dalla tua parte!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di lunedì 22 agosto: le previsioni di oggi scritto su Oroscopo Più da Redazione.