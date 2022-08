Oroscopo Paolo Fox del 14 agosto: domenica stellare, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sei in grado di affermarti con più sicurezza del solito, Ariete. Dovresti avere una prospettiva radicata riguardo alle tue emozioni. Non hai paura di esprimere la tua opinione in una situazione in cui normalmente diresti solo qualcosa che aiuta a mantenere la pace. Altre persone potrebbero preferire che tu mantenga le cose su una chiglia, ma non stai lavorando per loro. Stai lavorando per te stesso. Avrai notato, Ariete , che al lavoro hai avuto delle giornate un po’ di routine, ora avrai dei cambiamenti. Non prestare attenzione a un’attività che ti proporranno, può essere una frode, fai attenzione. Innamorato, il tuo partner vuole darti affetto, ma tu devi fare la tua parte. Se stavi aspettando un evento, ora accadrà, ti calmerai. Per avere una buona salute, cerca di calmarti, è la cosa più consigliabile se vuoi che tutto vada bene. In ogni caso, se tu avessi un atteggiamento più positivo, i tuoi affari migliorerebbero molto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Proprio quando ti senti come se fossi arrivato a un punto di stabilità emotiva e calma, Toro, succede qualcosa che ti sbilancia. Potresti essere a disagio con la nozione di stabilità e sentire che ciò che vuoi veramente è rischio, azione ed eccitazione. Questo conflitto interiore ti rende difficile operare. Cerca di non analizzare eccessivamente ogni pezzo dell’equazione. La soluzione verrà da te. Toro , se il denaro è stato ritardato per te, non preoccuparti, arriverà presto. Puoi vederti in una situazione compromessa in qualche pasticcio di lavoro, prenditi cura di te in questi giorni, cerca di non farti coinvolgere. In amore, la tua vita sentimentale ti dà molta sicurezza e tu lo ami, goditelo. Accadrà qualcosa di inaspettato, ma non arrabbiarti, sarai in grado di gestire la situazione. Nella tua salute, hai un eccesso di energia, cerca di incanalarlo attraverso l’esercizio fisico. Rilassati, hai bisogno di dormire un po’ di più ogni giorno per eliminare le tensioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Hai molta energia e fiducia in te stesso, Gemelli. È meraviglioso, ma potrebbe anche metterti a maggior rischio di esperienze pericolose e incidenti. Potresti scoprire di essere molto più aggressivo, soprattutto se qualcuno ti offende. Un’irritazione emotiva potrebbe manifestarsi in modi fisici come una guida spericolata o discussioni con persone che non meritano la tua rabbia. Dovrai trovare l’equilibrio tra i tuoi interessi e quelli degli altri, Gemelli . Se non hai un lavoro, puoi trovare presto qualcosa di abbastanza duraturo. Innamorato, vuoi solo un po’ di tranquillità con il tuo partner, ti sentirai molto protetto. I tuoi rapporti con gli altri saranno abbastanza buoni e avrai degli incontri piacevoli. Per quanto riguarda la tua salute, il tuo benessere dipenderà esclusivamente da quello che farai per prenderti cura di te stesso, prova a dormire un po’ di più.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sii felice con te stesso e con gli altri, Cancro. Smetti di cercare di trovare difetti in tutti quelli con cui interagisci. Criticando quello che fanno e come lo fanno, potresti svegliarti una mattina e scoprire di non avere amici. Vedendo solo il male nelle persone, potresti dissuaderti dalle relazioni con loro. Fai attenzione a non imbatterti in un sapientone. Non è compito tuo dettare o giudicare. Dato che sei del segno del Cancro , ora puoi trovare un lavoro con uno stipendio più alto di quello attuale grazie alle stelle. Puoi discutere con un superiore, ma non ti fa comodo, cerca di stare attento in questi giorni. Innamorato, sarai in armonia con la tua famiglia e con il tuo partner le cose andranno molto bene, divertiti. In salute, stai bene e con grande energia, cogli l’occasione per fare quello che vuoi. Inoltre, risolverai facilmente i problemi a casa, sarà tutto molto positivo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Potresti essere pieno di energia e desiderare di essere uno spirito libero, Leone. Allo stesso tempo, le tue emozioni potrebbero trovare un modo per bloccare questi pensieri. Potresti sentire che c’è una sorta di peso che ti tiene fermo, rendendo difficile agire liberamente. Ciò potrebbe farti agire in modo irregolare, lasciandoti frustrato e sconfitto. Calmati e fai le cose un passo alla volta. Leo , dal momento che il lavoro si sta rivelando abbastanza gratificante per te, ti sentirai molto bene. Cerca di mantenere la calma in tutte le questioni finanziarie. In amore, la famiglia è sempre importante per te, ma ora ti affezioni ancora di più a loro. Avrai riunioni di famiglia molto accattivanti e significative, ti divertirai. Stai bene, ma con molta attività devi riposare molto di più. In salute, un piccolo cambiamento è ciò che sarebbe meglio per te per alleviare lo stress quotidiano, dipende da te. Guarda la tua gola.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Potresti sentirti un po’ triste a causa di una pesantezza fastidiosa che ti inchioda alla realtà invece di essere libero di volare, Vergine. Potresti agire nel tentativo di dimostrare a te stesso e agli altri che sei in qualche modo al di sopra delle cose terrene. Supera il blocco mentale che dice che essere a terra è una brutta cosa. Pianta i tuoi piedi saldamente sulla terra ferma. È così che trovi l’equilibrio e raggiungi i tuoi obiettivi. Ora che stai andando bene finanziariamente e sul lavoro, non smettere di risparmiare, Vergine , ti tornerà utile. Avrai un po’ di ritardo nel denaro che dovrai riscuotere, ma arriverà. In amore, affida i tuoi dubbi al tuo partner o alle persone vicine, solo loro ti rassicureranno. Riuscirai a riconquistare il tuo partner con la tua sfaccettatura più sensibile, fidati di te stesso. In salute, sei con un calo delle difese, è meglio che inizi a prenderti cura di te ora. Cerca di controllare quella sensazione di angoscia, il tuo corpo ti ringrazierà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sei in grado di lavorare in modo molto più efficiente ed efficace, Bilancia. La tua energia è forte e non hai bisogno di combattere per far sentire la tua voce. Presta attenzione ai dettagli e non lasciarti scoraggiare da eventuali disagi che potrebbero sorgere. Finché ti avvicini alle cose con un atteggiamento positivo, tutto dovrebbe funzionare bene. Non dovresti fare alcuno sforzo speciale per avere successo. Bilancia , sappiamo che è difficile per te esprimere le tue idee ed essere ascoltato al lavoro, ma fallo. Sarà facile per un partner cercare di complicarti le cose, non permetterglielo. Innamorato, stai cercando di organizzare la tua vita come piace a te, continua così. Oggi può essere un giorno di romanticismo e passione, da ricordare a lungo. In salute ti senti bene, ma oggi ti sei svegliato con il piede sbagliato. Devi dormire di più per eliminare le tensioni e sentirti molto meglio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Persone diverse misurano il successo in base a scale diverse. Non dovresti scoraggiarti se il tuo risultato oggi sembra piccolo rispetto a quello che altri hanno fatto nello stesso periodo. I confronti ti renderanno difficile sentirti come se stessi andando da qualche parte. Qualcun altro farà sempre di più. Sii contento di quello che fai oggi, anche se è qualcosa di semplice. Sai, Scorpione , che devi stare attento al lavoro, non sei dell’umore giusto in questo momento. Sembra che i tuoi soldi volino, prova a controllarli di più, dopo li apprezzerai. In materia di amore, non permettere a nessuno di entrare nella tua vita, poiché potresti avere problemi con qualcuno della tua famiglia. Nei prossimi giorni potresti ricevere inviti che dovresti accettare. Dovresti sempre essere consapevole della tua salute, in questo modo avrai una grande vitalità, ma prenditi cura di te stesso per rimanere tale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi un giorno di tristezza ti minaccia perché mentre le stelle ti inviano le loro migliori energie e tu hai la possibilità di realizzare molti dei tuoi sogni, saprai anche della disgrazia di un familiare o di una persona molto cara, che causerà sei grande sconforto perché niente puoi fare per aiutarlo o sollevarlo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi è un giorno fortunato per te, perché stai per trionfare su un ostacolo, un pericolo o forse un nemico, in ogni caso, qualcosa che ti stava causando grande preoccupazione. Ora puoi goderti uno dei pochi momenti di fortuna che il destino ti permette di godere. Il tuo percorso verso il successo è cancellato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei pieno di preoccupazioni e hai bisogno di attività e iniziativa, sia fisiche che intellettuali, hai bisogno di sentirti utile e sentire che stai facendo qualcosa che vale o può essere di beneficio agli altri. Se la vita ti condanna a vivere una vacanza passiva e familiare, passerai un brutto periodo o sprofonderai in infinite riflessioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna sarà oggi nel tuo segno, ma in una posizione poco armoniosa e che può farti cadere in alcuni bassi emotivi o in una maggiore instabilità e irrequietezza, anche se non c’è motivo che giustifichi davvero queste cose. Cerca di ignorare i fantasmi nella tua mente e mantieni i momenti felici.

