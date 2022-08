Oroscopo Branko del 14 agosto: bella domenica d’amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi: oggi non ci sono limiti a quanto lontano puoi portare gli altri, sei tu il responsabile e prevarrai secondo le tue condizioni di guida. Amore: relazioni amorose clandestine o con persone della cerchia di amici. Non prolungarli perché te ne pentirai. Ricchezza: una volta chiariti tutti i malintesi con alcune persone, puoi avviare un progetto su larga scala. Benessere: fai attenzione a non essere ingiusto e a incolpare coloro che non lo fanno. Dovrai essere più neutrale quando analizzi i fatti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi: ti renderai conto di quanto ti sei sbagliato nel modo in cui gestisci determinati inconvenienti con le persone intorno a te. Amore: approfitta della giornata per organizzare tutti i tipi di primi appuntamenti e incontri di natura romantica. La seduzione sarà dalla tua parte. Ricchezza: le tensioni diventeranno sempre più evidenti nel tuo ambiente di lavoro con l’avanzare della giornata. Attenzione. Benessere: Devi mettere tutto te stesso per superare determinati eventi che hai dovuto vivere durante la tua vita. Non abbassare le braccia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi: il cerchio infinito della vita si muove di nuovo e stai per entrare in un nuovo periodo di creatività e rinnovata energia. Amore: le esperienze d’amore vissute in passato ritornano con i ricordi e garantiscono che ora sei sulla strada migliore. Ricchezza: evita oggi le grandi transazioni finanziarie. Quando si tratta di acquistare o vendere, l’opportunità apparirà. Benessere: non è mai troppo tardi per cambiare, un conoscente ha recentemente preso una decisione che ti dimostra che questo è vero. Prendilo come esempio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi: la paura e l’insicurezza ti stanno costringendo a non dare tutto ciò che hai nella tua relazione. Devi demistificare le tue paure. Amore: sii rispettoso delle abitudini e dei costumi del tuo partner. Non cercare che sia uguale a te, apprezzala per essere diversa. Ricchezza: giornata perfetta per frequentare seminari e corsi di formazione, poiché avrai un alto grado di concentrazione. Benessere: cerca di non sfogare la tua rabbia e frustrazione con i tuoi cari solo perché sono più vicini o perché sai che puoi. Valorizzali.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi: fai molta attenzione quando ti maneggi durante la sessione di oggi. Sarai esposto a determinati inconvenienti domestici. Amore: i recenti successi in termini di conquista hanno accresciuto la tua fiducia, rendendoti ancora più interessante. Afferralo. Ricchezza: devi iniziare a definire alcune priorità se intendi migliorare la tua situazione professionale nel tempo. Benessere: non importa quanto sia difficile, devi difendere i tuoi ideali morali a qualunque costo. Non lasciare che le circostanze della vita ti cambino.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi: periodo di apprendimento, cambiamento di abitudini e ricerca di nuove opportunità. Pianifica i tuoi appuntamenti di lavoro, evita battute d’arresto. Amore: opportunità d’amore in gruppi di amici. Disposto a conquistare, godrai appieno dell’intimità. Ricchezza: prenditi cura delle finanze. Inizia riducendo le tue spese ed evita di indebitarti né per i prestiti né per i crediti richiesti. Benessere : in una relazione personale vedrai che non ci sono problemi troppo difficili da risolvere quando sei in una relazione. Due occhi vedono più di uno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi: Buona giornata di lavoro. Vivrai momenti di intensa soddisfazione durante il viaggio di oggi. Goditeli al meglio. Amore: Troverai quasi senza cercare quella persona che ti renderà felice per il resto della tua vita. Benvenuto amore nella tua vita. Ricchezza: cerca di mantenerti sempre in chiara ascesa nello svolgimento delle tue attività. Il successo si costruisce giorno per giorno. Benessere: non rinunciare al ritmo di lavoro raggiunto. Ricorda che superare l’inerzia dell’inattività è più difficile che continuare il movimento già iniziato.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi: Ti sentirai stanco e sopraffatto, fare un breve viaggio ripristinerà il tuo ottimismo e la voglia di vivere di nuovo. Amore: non lasciarti trasportare da pensieri complicati o contorti riguardo al sesso opposto. Niente è così drammatico come pensi. Ricchezza: la tua perseveranza e determinazione ti permetteranno di raggiungere il successo in progetti su larga scala e piani a lungo termine. Benessere: in materia di amore, a volte non è bene pensare con la testa. Lasciati trasportare dai tuoi sentimenti e dal tuo cuore e non essere così razionale.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sagittario , oggi passerai una bella giornata di lavoro, ti divertirai anche un po’. Sarai molto fortunato in denaro, a causa della posizione delle stelle. In amore avrete nuove iniziative e proverete a portarle a termine, dovete. Approfitta del tempo libero per uscire di più con gli amici, ti divertirai. Pensa alle cose prima di dirle, fai un respiro profondo e analizza le conseguenze. In salute, pensa che avrai qualche giorno in cui sarai un po’ debole, ma presto starai meglio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Vorrai andare al lavoro, Capricorno , perché lì ti sentirai a tuo agio. Ti libererai di alcuni debiti se ti gestisci bene, puoi farcela. Innamorato, ti sentirai molto bene con il tuo partner e non presterai attenzione a nessun altro, ti divertirai. Puoi anche divertirti se hai il coraggio di incontrare amici che non vedi da molto tempo. Per la tua salute, trascorrerai più tempo a riposo per migliorare la qualità della tua vita. Il dolore muscolare, se non sei consapevole, può giocarti brutti scherzi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Al lavoro, Acquario , non ti costerà nulla essere all’altezza del compito, farai tutto molto bene. Per questo ti sentirai molto bene, comodamente e senza problemi, starai bene. Infine, il destino ricompenserà tutti gli sforzi che hai fatto ultimamente. Innamorato, fai attenzione ai possibili inganni. In salute, dopo una pausa, noterai che il tuo corpo tende ad equilibrarsi. In ogni caso, dovresti prestare più attenzione alle tue ossa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Pesci , avrai dei cambiamenti al lavoro che ti confonderanno un po’, ma ti stanno bene. Se hai richiesto un prestito, ti chiederanno molte scartoffie, abbi pazienza. In questi giorni avrai una compatibilità speciale con i nativi dell’Ariete e dell’Acquario. Innamorato, goditi ciò che hai attualmente e prova a fare qualcosa di speciale in questo giorno. Accadranno cose inaspettate che ti daranno tensione in questi giorni, ma starai bene. In salute, ti sentirai felice e di buon umore, sarai in grado di fare tutto.

