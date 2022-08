Oroscopo Barbanera di domenica 14 agosto: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non serve rimuginare su questioni che non vi riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascurate faccende più importanti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna rende scorrevole il quotidiano e i risultati non mancano. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vostra vita quotidiana vi appare stimolante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In famiglia i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma l’affetto è profondo, perciò non andate mai a dormire con il broncio. State sereni!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’empatia, vostra grande dote, oggi tornerà particolarmente utile. Riuscirete a comprendere in profondità lo stato d’animo degli interlocutori.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – “Nessuna nuova, buona nuova”, per un sabato da trascorrere dove e con chi volete. Con la vostra ultima fiamma? Il pronostico è quasi scontato.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se oggi qualcosa non gira per il verso giusto, osservate la scena dall’esterno. L’eccessiva reattività induce a nutrire pensieri grigi ingiustificati.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Dietro una facciata di spigliata disinvoltura, si nascondono timori che potrebbero inquinare una storia appena iniziata che necessita di sincerità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Incontri, emozioni, esperienze movimentano la routine. Creatività e fantasia sfornano iniziative indovinate da portare avanti con entusiasmo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La Luna mette un freno al vostro slancio, che deve essere sempre dinamico, ma ci sono momenti in cui è bene fare il punto della situazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Bianca Signora in Pesci vi regala un’atmosfera ricca di propositi costruttivi. Affidabilità, comprensione e costanza le doti su cui potete contare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Gli spazi affettivi o familiari possono andarvi stretti e avete il desiderio di respirare. Evitate di chiudervi nell’angolo: il movimento trasforma.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Opposizione lunare a Mercurio, che seccatura! Nella coppia discutete su tutto. Perfino la destinazione della gita diventa una questione di principio.

