Maria De Filippi | I ragazzi non conoscono il suo dramma: “L’ipnosi per dimenticare”

La conduttrice Maria De Filippi ha rischiato la vita molti anni fa: l’incredibile vicenda la tormenta ancora.

La granitica Maria De Filippi rappresenta un vero e proprio pilastro per le reti del Biscione, ed è acclamata dal pubblico, nonché rispettata dalla concorrenza. Posata, empatica e vulcanica, la mattatrice di Mediaset trasforma in oro ogni programma in cui milita, come una novella regina Mida.

La sua ultima scommessa vincente si tradurrà nel rilancio del format “La Talpa”, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi. Compagna da una vita di Maurizio Costanzo, la conduttrice conduce una vita privata al riparo dai riflettori. Un episodio sconvolgente del suo passato, però, l’ha segnata irrimediabilmente: scopriamo cos’ha rischiato quasi trent’anni fa…

Maria De Filippi coinvolta con il marito in un attentato: il racconto da brividi

Correva l’anno 1993 e Maria De Filippi, già fidanzata con il giornalista Maurizio Costanzo, stava rincasando con lui dopo le registrazioni del suo programma. In quel 14 maggio il conduttore si occupava ancora di casi di cronaca e mafia, trattando gli scabrosi argomenti con il consueto, asciutto, dovere di cronaca e acume giornalistico. Molto probabilmente Maurizio Costanzo al tempo stava trattando temi troppo scomodi alla malavita, rischiando di coinvolgere anche i piani alti delle Amministrazioni, e i vertici della mafia hanno inviato alla coppia un chiaro segnale. Un avvertimento che poteva sfociare in tragedia.

All’uscita dal teatro dei Parioli, infatti, un’auto attendeva la famosa coppia per riportarli a casa, ma il veicolo era stato imbottito con 100 chili di esplosivo. La vettura esplose, lasciando Maria e Maurizio frastornati e sconvolti: la conduttrice per molto tempo non ha realizzato l’accaduto. Ha infatti raccontato a “Che tempo che fa”: “Quando è scoppiata la bomba non avevo capito niente, pensavo fosse stata colpa di una caldaia: mi sono ritrovata una trave tra me e Maurizio…“.

La devastante esplosione e la promessa al padre

Ha poi aggiunto: “In macchina con me c’era anche il mio cane. Istintivamente lo feci uscire, per farlo scappare lontano. Poi uscimmo dalle auto, stavamo tutti bene. Recuperai il cane e tornai a casa con l’autostop. Ero talmente convinta che fosse una caldaia che avvertii subito i miei genitori per non farli preoccupare… Ho avuto paura per almeno due anni. Per due anni a quella stessa ora scattavo. Ho fatto ipnosi per tornare a dormire. Io mi convinsi anche di aver visto chi fece saltare la macchina: non so se fosse vero, ma ne ero convinta. Vedo davanti agli occhi questo ragazzo che mi fissa fuori dai Parioli e io fisso lui, magari era un ragazzo qualsiasi… Non sarei mai in grado di riconoscerlo. Non so neanche se l’ho davvero visto. Ho promesso a mio padre che non sarei più salita in auto con Maurizio e non l’ho più fatto. Non posso tradire una promessa fatta a mio padre…“.

La conduttrice negli anni ha sempre mantenuto la promessa, evitando di accompagnare il marito durante gli spostamenti in auto. E, da quel momento, Maurizio Costanzo ha evitato accuratamente di occuparsi di casi di mafia.

