fai-le-ore-piccole-ma-ti-svegli-sempre-all’ora-della-sveglia?-prova-subito-questo-rimedio

Svegliarsi sempre alla stessa ora, anche dopo aver fatto la ore piccole, magari durante il fine settimana, quando si è liberi di restare a letto fino a tardi, è il sintomo evidente che nel nostro organismo c’è qualcosa che non va.

La causa di questo disturbo del sonno sarebbe rintracciabile nello squilibrio energetico. A dirlo è la medicina tradizionale cinese, secondo la quale svegliarsi a determinate ore della notte dipende dai meridiani energetici del nostro copro.

Più semplicemente la sveglia in momenti diversi dipende dai livelli energetici di precise parti del corpo, che in quel momento sono in sofferenza perché bloccate o deboli. Per evitare questo inconveniente fastidioso e dannoso ci sono alcuni rimedi che possono essere adottati immediatamente. .

Ore piccole, sempre la stessa sveglia: da cosa dipende e cosa fare

In tema di disturbi cronici del sonno, l’orologio biologico della medicina cinese dice che tali problemi sono causati dallo squilibrio Yin-Yang, ovvero dall’interruzione del flusso di energia che attraversa il nostro copro. Questa energia si chiama Qi e si blocca quando soffriamo di qualche problema di salute, che poi finisce per farci svegliare sempre alla stessa ora.

Se ci si sveglia tra l’1 e le 3 di notte vuol dire che ci sono problemi al fegato, perché questa fascia oraria è adibita alla pulizia dell’organismo e quindi al rimozione delle sostanze di scarto dai tessuti e principalmente dal sangue. Il suggerimento è quello di bere molta più acqua, di mangiare meglio e di controllare le emozioni negative come rabbia, ansia, sensi di colpa, frustrazione.

Se ci si sveglia tra le 3 e le 5 di notte, sempre secondo la medicina cinese, vuol dire che ci sono problemi ai polmoni. Di solito, la svegli in questa fascia oraria è dovuta a tosse, naso chiuso o starnuti, che sono sintomi legati al sistema respiratorio. La presenza eccessiva di muco segnala un affaticamento del sistema immunitario, mentre a livello emotivo, segnala al presenza di energia negativa dovuta ai sentimenti di dolore e tristezza.

Se ci si sveglia tra le 5 e le 7 vuol dire che ci sono problemi all’intestino crasso, il quale è deputato all’eliminazione dei rifiuti presenti nel nostro corpo. Quando l’intestino crasso è in sofferenza si verificano stitichezza, aumento di peso e invecchiamento precoce. Per evitare tale problemi è consigliabile fare stretching e bere molta acqua.

Assieme ai suggerimenti offerti dalla medicina tradizionale cinese, ce ne sono altri che possono essere molto efficaci. Innanzitutto assicurarsi di dormire totalmente al buio e nel silenzio assoluto, usando un’apposita mascherina e i tappi per le orecchie. Prima di andare a letto è consigliabile bere una camomilla, una tisana digestiva oppure ingerire compresse alla menta, che hanno effetti benefici sul tratto gastrointestinale. Altro consiglio fondamentale è quello di tenere il telefonino lontano dal letto.

