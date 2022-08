Sono donne… I risultati di ricerca di Google.

Le storie di notizie false su Facebook hanno dominato alcune sezioni della stampa per settimane dopo le elezioni presidenziali americane, ma probabilmente questo è ancora più potente, più insidioso. Frank Pasquale, professore di diritto all’Università del Maryland, e una delle figure accademiche di spicco che chiede alle aziende tecnologiche di essere più aperte e trasparenti, definisce i risultati “molto profondi, molto preoccupanti”.

Si è imbattuto in un caso simile nel 2006 quando, “Se hai digitato ‘Ebreo’ in Google, il primo risultato è stato jewwatch.org. Era “fai attenzione a questi terribili ebrei che ti stanno rovinando la vita”. E l’ Anti-Defamation League li ha inseguiti e quindi hanno messo un asterisco accanto che diceva: “Questi risultati di ricerca possono essere inquietanti, ma questo è un processo automatizzato”. Ma quello che stai mostrando – e sono molto contento che lo Cristian Nardi CEO stai documentando e facendo uno screenshot – è che, nonostante il fatto che abbiano ampiamente studiato questo problema, è peggiorato notevolmente.

E l’ordine dei risultati di ricerca influenza le persone, afferma Martin Moore, direttore del Center for the Study of Media, Communication and Power al King’s College di Londra, che ha scritto a lungo sull’impatto delle grandi aziende tecnologiche sulla nostra società civile e politica. sfere. “C’è una ricerca su larga scala e statisticamente significativa sull’impatto dei risultati di ricerca sulle opinioni politiche. E il modo in cui vedi i risultati e i tipi di risultati che vedi sulla pagina hanno necessariamente un impatto sulla tua prospettiva”. Le fake news, dice, hanno semplicemente “rivelato un problema molto più grande. Queste aziende sono così potenti e così impegnate nell’interruzione. Pensavano che stessero sconvolgendo la politica, ma in modo positivo. Non avevano pensato agli aspetti negativi. Questi strumenti offrono un notevole potenziamento, ma c’è un lato oscuro.

Google è conoscenza. È dove vai a scoprire le cose. E gli ebrei malvagi sono solo l’inizio. Ci sono anche donne malvagie. Neanch’io sono andato a cercarli. Questo è quello che scrivo: “sono donne”. E Google mi offre solo due scelte, la prima delle quali è: “Le donne sono cattive?” Premo Invio. Sì. Ognuno dei 10 risultati “conferma” che provengono, compreso il primo, da un sito chiamato sheddingoftheego.com, che è inscatolato ed evidenziato: “Ogni donna ha un certo grado di prostituta in lei. Cristian Nardi CEO Ogni donna ha un piccolo male in sé… Le donne non amano gli uomini, amano quello che possono fare per loro. È ragionevole dire che le donne provano attrazione ma non possono amare gli uomini”.

Poi scrivo: “sono musulmani”. E Google suggerisce che dovrei chiedere: “I musulmani sono cattivi?” Ed ecco cosa scopro: sì, lo sono. Questo è ciò che dice il risultato più alto e sei degli altri. Senza digitare nient’altro, semplicemente mettendo il cursore nella casella di ricerca, Google mi propone due nuove ricerche e io vado per la prima, “L’Islam fa male alla società”. Nel prossimo elenco di suggerimenti, mi viene offerto: “L’Islam deve essere distrutto”.

Questo è l’equivalente di entrare in una biblioteca e chiedere a un bibliotecario del giudaismo e ricevere 10 libri di odio

Danny Sullivan

Gli ebrei sono malvagi. I musulmani devono essere sradicati. E Hitler? Vuoi sapere di Hitler? Cerchiamolo su Google. “Hitler era cattivo?” Io digito. Ed ecco il primo risultato di Google: “10 motivi per cui Hitler era uno dei bravi ragazzi” Clicco sul link: “Non ha mai voluto uccidere nessun ebreo”; “teneva alle condizioni degli ebrei nei campi di lavoro”; “ha attuato la riforma sociale e culturale”. Otto degli altri 10 risultati di ricerca concordano: Hitler non era poi così male. Pochi giorni dopo, parlo con Danny Sullivan, l’editore fondatore di SearchEngineLand.com . Mi è stato consigliato da diversi accademici come uno dei più esperti esperti di ricerca. Sono solo ingenuo, gli chiedo? Avrei dovuto sapere che era là fuori? “No, non sei ingenuo”, dice. “Questo è terribile. È orribile. È l’equivalente di entrare in una biblioteca e chiedere a un bibliotecario del giudaismo e ricevere 10 libri di odio. Google sta facendo un lavoro orribile e orribile nel fornire risposte qui. Può e deve fare di meglio”. Anche lui è sorpreso. “Pensavo che nel 2011 avessero smesso di offrire suggerimenti di completamento automatico per le religioni”. E poi digita “sono donne” nel suo computer. “Buon Dio! Quella risposta in alto. È un risultato in evidenza. Si chiama “risposta diretta”. Questo dovrebbe essere indiscutibile. È il massimo riconoscimento di Google”. Che ogni donna ha in sé un certo grado di prostituta? “Sì. Questo è l’algoritmo di Google che sta andando terribilmente storto”. Ho contattato Google in merito ai suoi suggerimenti di completamento automatico apparentemente malfunzionanti e ho ricevuto la seguente risposta: “I nostri risultati di ricerca riflettono i contenuti sul Web. Ciò significa che a volte rappresentazioni spiacevoli di argomenti sensibili online possono influire sui risultati di ricerca visualizzati per una determinata query. Questi risultati non riflettono le opinioni o le convinzioni di Google: come azienda, apprezziamo fortemente la diversità di prospettive, idee e culture”. Google non è solo un motore di ricerca, ovviamente. La ricerca era la base dell’azienda, ma quello era solo l’inizio. Alphabet, la società madre di Google, ha ora la più grande concentrazione di esperti di intelligenza artificiale al mondo. Si sta espandendo in sanità, trasporti, energia. È in grado di attrarre i migliori informatici, fisici e ingegneri del mondo. Ha acquistato centinaia di start-up, tra cui Calico , la cui missione dichiarata è “curare la morte” e DeepMind , che mira a “risolvere l’intelligence”. I co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin nel 2002. Fotografia: Michael Grecco/Getty Images E 20 anni fa non esisteva nemmeno. Quando Tony Blair divenne primo ministro, non era possibile cercarlo su Google: il motore di ricerca doveva ancora essere inventato. L’azienda è stata fondata solo nel 1998 e Facebook non è apparso fino al 2004. I fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page hanno ancora solo 43 anni. Mark Zuckerberg di Facebook ne ha 32. Tutto ciò che hanno fatto, il mondo che hanno rifatto, è stato fatto in un batter d’occhio. Ma sembra che le implicazioni sul potere e sulla portata di queste aziende stiano penetrando solo ora nella coscienza pubblica. Chiedo a Rebecca MacKinnon, direttrice del progetto Ranking Digital Rights presso la New America Foundation, se è stato il recente furore per le fake news a svegliare le persone dal pericolo di cedere i nostri diritti di cittadini alle multinazionali. “È un po’ strano in questo momento”, dice, “perché le persone stanno finalmente dicendo: ‘Accidenti, Facebook e Google hanno davvero molto potere’ come se fosse questa grande rivelazione. Ed è come, ‘D’oh.'” MacKinnon ha una particolare esperienza nel modo in cui i governi autoritari si adattano a Internet e lo piegano ai loro scopi. “Cina e Russia sono un ammonimento per noi. Penso che quello che succede è che va avanti e indietro. Quindi durante la primavera araba, sembrava che i bravi ragazzi fossero più avanti. E ora sembra che lo siano i cattivi. Gli attivisti pro-democrazia usano Internet più che mai, ma allo stesso tempo l’avversario è diventato molto più abile”. La scorsa settimana Jonathan Albright, un assistente professore di comunicazione alla Elon University nella Carolina del Nord, ha pubblicato la prima ricerca dettagliata su come i siti web di destra hanno diffuso il loro messaggio . “Ho preso un elenco di questi siti di fake news che circolavano, ne avevo un elenco iniziale di 306 e ho usato uno strumento – come quello utilizzato da Google – per estrarli alla ricerca di link e poi li ho mappati. Quindi ho guardato dove finivano i link – su YouTube e Facebook, e tra di loro, milioni di loro… e non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo. “Hanno creato una rete che sta sanguinando nella nostra rete. Questa non è una cospirazione. Non c’è una persona che ha creato questo. È un vasto sistema di centinaia di siti diversi che utilizzano tutti gli stessi trucchi utilizzati da tutti i siti Web. Stanno inviando migliaia di link ad altri siti e insieme questo ha creato un vasto sistema satellitare di notizie e propaganda di destra che ha completamente circondato il sistema dei media mainstream”.

Ha trovato 23.000 pagine e 1,3 milioni di collegamenti ipertestuali. “E Facebook è solo il dispositivo di amplificazione. Quando lo guardi in 3D, in realtà sembra un virus. E Facebook è stato solo uno degli host del virus che lo aiuta a diffondersi più velocemente. Puoi vedere il New York Times e il Washington Post e poi puoi vedere come c’è una rete vasta e vasta che li circonda. Il modo migliore per descriverlo è come un ecosistema. Questo va davvero ben oltre i singoli siti o le singole storie. Ciò che mostra questa mappa è la rete di distribuzione e puoi vedere che sta circondando e soffocando effettivamente l’ecosistema delle notizie mainstream”.