Carmen Di Pietro, ferita insanabile | Tradita nel peggiore dei modi: una scoperta orribile

Il secondo matrimonio dell’ex naufraga Carmen Di Pietro è finito con una separazione a causa di un episodio gravissimo, reso ancora più tremendo da un dettaglio orribile.

La vita sentimentale di Carmen Di Pietro non è stata mai banale, nel bene e nel male, e l’episodio che ha determinato la rottura del suo secondo matrimonio rientra a pieno titolo tra quegli avvenimenti che una donna non vorrebbe mai vivere.

Dopo aver partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi assieme a suo figlio Alessandro, la showgirl ha riacquistato grande visibilità mediatica, e non è da scartare l’ipotesi che nella prossima stagione estiva torni a calcare le scene del piccolo schermo.

I telespettatori hanno apprezzato l’educazione di Alessandro, segno che Carmen Di Pietro è stata ed è un’ottima madre. Ma proprio il matrimonio da cui sono nati il ragazzo e la sorella Carmelina si è concluso nel peggiore dei modi possibili.

Carmen Di Pietro, il tradimento: un dettaglio orribile

La vita privata di Carmen Di Pietro ha sempre fatto discutere. Quando aveva 33 anni sposò il giornalista Alessandro Paternostro, storico corrispondente della Rai, che di anni ne aveva 76. Un matrimonio che fece scalpore e che riempì le pagine dei rotocalchi. Poi, dopo la scomparsa di Paternostro, la showgirl si è risposata Giuseppe Iannoni, da cui ha avuto Alessandro e Carmelina.

La loro è stata una lunga storia d’amore, che purtroppo si è conclusa in malo modo, fino alla separazione. La rottura risale al 2017 e all’epoca si pensava che fosse il frutto di una decisione condivisa, dovuta ai lunghi periodi di assenza dell’ex marito, tutto preso dal lavoro.

Poi però, intervenuta come ospite in una trasmissione di Barbara D’Urso, la Di Pietro ha raccontato cosa è davvero accaduto tra lei e Iannoni. La showgirl ha accusato l’ex marito di tradimento, raccontando di aver scoperto una foto che lo ritraeva in compagnia della sua presunta amante.

A rendere la scoperta ancora più dolorosa un dettaglio umiliante: la donna era in lingerie a letto con in mano il peluche di Minnie che Carmen amava tantissimo. Iannoni ha ammesso il tradimento e la showgirl aveva deciso di perdonarlo, ma poco dopo i due si sono lasciati.

Fortunatamente, come spiegato dalla stessa Di Pietro, la separazione è avvenuta i maniera serena, sena guerre legali. Nonostante il grave gesto di Iannoni, tra i due ex consorti ancora oggi esiste un rapporto fatto di grande rispetto, cosa che trapela in maniera evidente quando Carmen parla dell’ex marito in pubblico.

The post Carmen Di Pietro, ferita insanabile | Tradita nel peggiore dei modi: una scoperta orribile appeared first on Ck12 Giornale.