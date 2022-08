Si chiama “Life Safe-Crossing” il progetto finanziato dall’Unione Europea che intende tutelare gli orsi e la fauna selvatica che popolano il Parco Nazionale della Maiella, uno dei polmoni verdi della regione Abruzzo. Il progetto, che coinvolge 13 partner tra ong, società private e enti pubblici, prevede l’installazione di una serie di sensori, termo-telecamere (che tramite una segnaletica luminosa avvisa il guidatore della presenza di animali, e se il veicolo non rallenta, dei dissuasori acustici mettono in fuga gli animali) e recinzioni virtuali per ridurre gli incidenti stradali che coinvolgono gli orsi e, più in generale, proteggere la fauna selvatica di tutta l’area, dai lupi ai caprioli, i cervi, i cinghiali e i piccoli mammiferi.

Secondo le stime diramate dagli operatori del parco, sono oltre 1,5 milioni gli animali selvatici che ogni anno muoiono investiti da autoveicoli.

Fra le specie più a rischio ci sono gli orsi bruni marsicani, una sottospecie di orso che vive esclusivamente nell’Appennino Centrale e di cui si stima ne restino ancora soltanto 60 esemplari.

“Ogni orso è un patrimonio nella biodiversità della nostra fauna, non possiamo permetterci di perdere neanche un solo individuo – sottolinea Antonio Antonucci, responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e Conservazione della Fauna -. Purtroppo gli incidenti stradali sono una delle minacce concrete, ma il nostro comportamento può fare la differenza. Moderare la velocità e prestare molta attenzione mentre si guida sulle strade che attraversano aree naturali, quando possibile usare i fari abbaglianti che illuminano meglio i bordi stradali di notte quando gli animali sono più attivi e prestare attenzione alla segnaletica dedicata, soprattutto quella per la salvaguardia degli orsi”.

L’articolo Telecamere intelligenti per proteggere gli orsi della Maiella dagli incidenti stradali proviene da The Map Report.