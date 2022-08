soleil-sorge-verso-la-gloria-televisiva,-ma-la-rissa-rimane-negli-annali:-“finirai-in-casa-di-cura!”

L’influencer Soleil Sorge a davanti a sé un luminoso futuro in Mediaset, ma le sue piazzate del passato restano negli archivi della TV.

La spumeggiante Soleil Sorge è reduce dall’esperienza nel reality di Alfonso Signorini, in cui ha giocato un ruolo fondamentale nel triangolo più bollente e chiacchierato d’Italia. Da diversi anni l’influencer tentava la ribalta televisiva, partecipando con tiepido successo ai reality “GF Vip” e allo show on the road “Pechino Express“.

Proprio durante la partecipazione al survival di Costantino Della Gherardesca Soleil Sorge ha dato prova di un carattere impaziente e fumantino, scagliandosi contro la madre Wendy Kay.

Soleil Sorge rompe gli argini con la madre, è scontro furibondo

Durante l’edizione di “Pechino Express” del 2020, 10 coppie di VIP concorrenti si sono sfidati a suon di corse folli, passaggi strappati e giochi improvvisati nell’esotico territorio asiatico. Il reality di Costantino Della Gherardesca, allora ambientato nell’amena Thailandia, prevedeva successive tappa in Cina, per poi concludersi nella Corea Del Sud. Tra i partecipanti al gioco spiccavano anche Enzo Miccio, Max Giusti, Dayane Mello, Marco Berry, Asia Argento, Vera Gemma e la coppia composta da Soleil Sorge e la madre Wendy Kay.

Durante una delle tappe del reality, Wendy Kay avrebbe inconsapevolmente sabotato il ritmo di viaggio, dimenticandosi una giacca presso gli ospiti precedenti, e rallentando così la progressione del viaggio. Soleil Sorge, competitiva e furibonda, si è scagliata contro la madre, recriminandone la dimenticanza: “Andrai in casa di cura molto prima del previsto! Sembri una pazza sclerata. Mi continui a trattare di me**a, continui a sclerare. Io non riesco a collaborare quando urli e fai la pazza. Io sto provando a non discutere, e continui a sclerare. Sembri una pazza, è una rottura di cog**oni questo tuo atteggiamento!“.

L’influencer stava cercando un passaggio per raggiungere la tappa successiva, e il litigio tra le due ha ulteriormente complicato la serrata tabella di marcia prevista dal programma. Soleil Sorge ha infatti concluso: “Smetti di rompermi i cog**oni e fermiamo una macchina. Non mi parlare di nulla di quello che faccio, grazie! Pace falla prima con te stessa, e poi la fai con me. Io non ho voglia di vivere questo. Non dire nulla, quando riesci a parlarmi con amore, tranquilla…”. La madre Wendy Kay, di fronte a cotanta impertinenza, ha commentato a favore di telecamera: “Non si ferma, non vuole calmarsi. Credo che sia la luna piena…“

La prova ha compromesso infine il destino di madre e figlia, determinandone l’eliminazione dal gioco. Al momento Soleil Sorge sta vivendo un momento aureo, e il suo percorso al “GF VIP” le ha fruttato la conduzione dello spin-off del programma a fianco di Pierpaolo Pretelli. Nuova immagine e nuovo futuro per la spumeggiante showgirl?

