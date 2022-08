Oroscopo Paolo Fox del 13 agosto: le stelle di sabato su amore e amicizia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Potrebbero aver luogo grandi cambiamenti nella tua comunità, Ariete. Sono positivi, per la maggior parte. Oggi la notizia dovrebbe diffondersi ampiamente e potresti sentirne parlare da tutte le parti: giornali locali, vicini e conversazioni per strada. Il livello di eccitazione nel tuo quartiere è probabilmente alto e potresti rimanerne coinvolto. Preparati ad alcune sorprese. Oggi: i cambiamenti interni al tuo ambiente di lavoro comporteranno cambiamenti nella tua routine. Non essere impulsivo e usa la ragione. Amore: innamorato ti vedrai depresso e nostalgico e sentirai che tutti i tempi passati erano migliori. Approfitta di questo periodo di solitudine. Ricchezza: hai bisogno di trascorrere del tempo con la tua famiglia a causa di eventi recenti e non puoi lasciare il tuo lavoro. Benessere: non concentrare eccessivamente la mente sui dettagli, concentrati su ciò che è veramente importante. Ricorda che la vita è una sola, goditela.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Toro, potresti scegliere di fare del volontariato oggi o aiutare un amico. Questo potrebbe renderti consapevole di un talento che non sapevi di avere. Potrebbe aprire la strada a più entrate. Potresti sentirti molto orgoglioso di te stesso e decidere di fare di più con questa capacità, portando non solo benefici economici ma anche una maggiore autostima. Fallo. Oggi: Vivrai momenti di tensione nel tuo ambiente di lavoro, che possono riguardarti anche sentimentalmente. Fai attenzione alle tue reazioni. Amore: prendi le critiche del tuo partner come informazioni preziose per crescere. Non metterti sulla difensiva e accetta i tuoi errori. Ricchezza: cerca un significato nelle cose che fai, sarà l’unico modo per evitare di commettere errori nel tuo lavoro. Sii più dettagliato. Benessere: la pratica di qualche attività fisica vi permetterà di scaricare l’energia negativa. Allo stesso tempo, ti aiuterà a mantenere la mente chiara e vigile.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi potresti svegliarti con la sensazione di poter spostare le montagne – e questo potrebbe essere esattamente ciò che hai deciso di fare, in senso figurato. La tua energia fisica, entusiasmo e fiducia in te stesso sono molto alti, Gemelli. I tuoi progetti creativi e quelli degli altri potrebbero richiedere molto del tuo tempo. Se stai allenando o aiutando gli altri, tuttavia, evita la tentazione di assumere il controllo del progetto. Oggi: cercherai soluzioni rapide a problemi complicati e questo li renderà ancora peggiori. Il percorso più breve non è sempre il migliore. Amore: potrai parlare apertamente con il tuo partner dei loro tabù sessuali e, a poco a poco, saranno in grado di eliminarli. Ricchezza: ti verrà presentata la possibilità di rifinanziare i tuoi debiti voluminosi. Leggi tra le righe e fai molta attenzione a ciò che firmi. Benessere: l’ abilità e la fiducia in un’attività si sviluppano solo attraverso la pratica costante. Arricchisci le tue conoscenze con i mezzi a portata di mano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi potresti ritrovare la gioia nella vita che avevi da bambino, Cancro. Sei serio per natura e i sentimenti di gioia devono essere vissuti e apprezzati. Potresti sperimentare il vero flusso. Potrebbe non esserci una vera ragione per questo, quindi non cercare di trovarne una. Di conseguenza, la tua immaginazione e le tue relazioni con gli altri potrebbero essere migliorate. Assapora il momento. Oggi: non prendere decisioni importanti perché oggi il tuo umore ipersensibile offuscherà il tuo giudizio. Amore: scoprirai la necessità di esprimere i tuoi sentimenti. Sarai loquace e affascinante, il che ti darà successo con il sesso opposto. Ricchezza: fai tutto il possibile per terminare le tue attività oggi perché si avvicinano i giorni della frenesia del lavoro. Benessere: la meditazione e l’introspezione ti permetteranno di raggiungere il massimo delle tue prestazioni fisiche e mentali. Non aver paura di provare trattamenti alternativi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ammettiamolo, né tu né io stiamo diventando più giovani. E, tenendo conto di questa indiscutibile verità, credo di aver ragione a dire che non siamo affatto cattivi. In questi giorni le persone possono avere un bell’aspetto nella loro vecchiaia. E non solo manteniamo il nostro aspetto e la nostra forma fisica, ma il vigore giovanile ci anima: siamo sorprendentemente giovani nel cuore. Questo fine settimana l’influenza della superluna incoraggia il tuo bambino interiore ad uscire e giocare. Quindi togliti le scarpe e scatenati. Ti meriti di divertirti. Non essere così serio.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Le persone in posizioni di potere, coloro che prendono decisioni che influenzano la vita di milioni di persone senza battere ciglio, possono avere difficoltà a scegliere un’opzione da un menu. La maggior parte di noi, la gente comune, tende a lavorare al contrario. Prendiamo facilmente piccole decisioni. Ma quando si tratta di decisioni che riguardano gli altri, ci sentiamo sopraffatti. Hai valutato i pro e i contro di una questione importante. Ma se la tratti come se fosse una decisione semplice, vedrai che è molto meno complessa di quanto pensi. Questo fine settimana non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Si tratta di una situazione che, nella sua forma attuale, è fonte di grande indignazione. Senti che ti stanno danneggiando, persino barando. Sei stato messo in una posizione che ti sembra ingiusta e vuoi fare qualcosa al riguardo. Cosa ti convincerebbe? Scuse? Rispetto? Soddisfazione? La soluzione è nelle tue mani. Dopo la superluna, scoprirai un altro modo per vedere questa fonte di tensione. Questo ti renderà più facile lasciarla andare. Che ti dimentichi di lei. Cerca di farlo il prima possibile. La sensazione di liberazione sarà meravigliosa.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È facile prendersi cura dei vestiti sporchi: basta metterli in lavatrice. E possiamo portare la macchina all’autolavaggio. Ma non è così facile rimuovere la polvere e i detriti dai nostri cuori e dalle nostre menti. Gli eventi e le esperienze della vita lasciano il segno nella nostra psiche. A meno che non troviamo un modo per affrontare le situazioni più difficili, le loro conseguenze si ripercuotono su di noi in modi subdoli e sgraditi. La superluna segna la fase finale di un processo di pulizia psicologica. È l’ultima “svolta”. Sei pronto per iniziare a brillare?

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi: problemi di comunicazione con le persone. Sarebbe comodo liberarsi dalle tensioni e parlare con calma. Livelli di stress più bassi. Amore: se sei sincero, puoi fare grandi passi per trovare una relazione stabile. Dimentica le bugie. Ricchezza: ora ricevi offerte per guadagnare di più. Non prendere sul serio le persone che non ispirano completa fiducia. Benessere: il tuo umore sarà stabile. Nessuna situazione cambierà il tuo carattere. Buon momento per iniziare le attività ricreative. Una situazione inaspettata ti porterà ad affrontare la realtà. Per quanto tu voglia incolpare gli altri, l’unico responsabile sei tu. È tempo di maturare, di crescere e di assumersi delle responsabilità. Una persona si allontana da te, lasciando nella tua vita una sensazione di frustrazione che devi superare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi: dovresti iniziare quei progetti che avevi dimenticato. È tempo di fare ciò che vuoi veramente e non solo di adempiere ai tuoi obblighi. Amore: hai la possibilità di assumere un ruolo fondamentale nella tua relazione. Non aver paura di esprimere i tuoi pensieri e non escludere di organizzare un viaggio di piacere. Ricchezza: conduci progetti di gruppo in modo deciso mentre il tuo pensiero critico apre le porte al tuo futuro economico. Benessere: Cerca di riposare, rispetta gli orari dei pasti senza saltarne uno e goditi l’ambiente circostante per superare il tuo decadimento. Metti fine alla follia in amore e vai alla ricerca della stalla. Metterai in pratica tutto ciò che predichi e seguirai i consigli di chi ti ama. Chiudono le relazioni per apparenza o interesse. Sarai più chiaro, più trasparente, molto sicuro di te stesso e risplenderai della luce della verità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi: immaginazione è la parola chiave e la formula che devi applicare a tutte le tue azioni e relazioni oggi. Riceverai più di un applauso. Amore: ci sono molte persone interessate a te, è solo questione di prestare attenzione e uscire più spesso. Non escludere l’adesione a nuovi gruppi di amici. Ricchezza: brutti tempi per gli idealisti. Dovremo stringere la cinghia e cominciare a pensare che i mesi hanno 31 giorni. Benessere: problemi respiratori. Dovresti proporre di cercare aree in cui inali meno fumo di sigaretta. La tua salute ti ringrazierà. Rilassati o la tua salute fisica ne risentirà. Non immergere la mente in inutili preoccupazioni. Hai qualcuno molto vicino a te che si prende sempre cura di te e ti protegge, fidati, abbi fede. Divertiti, ma non sprecare i soldi extra che entrano nelle tue mani. Stabilisci un giusto equilibrio nelle tue finanze.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi: migliora la tua percezione della tua vita perché potresti cadere in depressione se non lo fai. Svegliati con speranza e rinnova te stesso. Amore: buon momento per pensare ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri. In questo giorno la solitudine sarà un ottimo consigliere. Ricchezza: fai attenzione alle bollette scadute che se si accumulano possono creare seri problemi. Spendi i soldi per quello che devi. Benessere: riduce i vizi. Tabacco e caffè possono essere un mix malsano. Se lo fai, ti sentirai molto meglio. Inizia un po’ di sport. Ogni decisione che prenderai durante questo giorno sarà saggia. Sarai e ti sentirai più dinamico e intraprendente. Andrai dritto al tuo obiettivo e non ti dispiacerà assumerti nuove responsabilità soprattutto nella tua area di lavoro. Mostrerai maggiore sicurezza in tutto ciò che fai e dici.

