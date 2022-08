Myrta Merlino, dramma inaspettato | Una scelta difficile: “Ho lasciato tutto e sono andata…”

La conduttrice Myrta Merlino ha compiuto in passato una scelta assai ardua: ecco cosa c’è nel passato del volto di La7.

La granitica Myrta Merlino rappresenta uno dei volti più iconici e riconoscibili del panorama di La7. La conduttrice di “L’aria che tira” si sta attualmente godendo la meritata pausa estiva, dopo aver concluso l’ennesima stagione del talk-show mattutino dell’emittente. Loquace e sempre sul pezzo, Myrta Merlino è un punto di riferimento per gli spettatori interessati a politica e attualità, ma pochi sanno ciò che la conduttrice ha dovuto affrontare nel suo privato.

Myrta Merlino si sbottona e confessa l’immenso dolore dopo l’incidente

Sebbene la conduttrice sia recentemente convolata a nozze con Marco Tardelli, la cerimonia ha rappresentato per lei una sorta di amarcord. Per Myrta Merlino, infatti, si trattava del terzo matrimonio, dopo le esperienze fallite con Domenico Tucci prima, e Domenico Arcuri poi.

Poco dopo le prime nozze, la conduttrice stava per compiere il vero battesimo del fuoco televisivo, spinta dal suo mentore Giovanni Minoli, quando il destino le ha posto davanti una fatalità alquanto devastante. Il primo marito Domenico Tucci venne infatti coinvolto in un rovinoso incidente, cui riuscì a sopravvivere, ma rimase diverso tempo in coma. Myrta Merlino al tempo era incinta, e portò al termine la gravidanza da sola. “Avevo 27 anni quando Mimì entrò in coma dopo un brutto incidente. Ho partorito da sola e sola sono rimasta durante la sua convalescenza difficilissima. Detestava il pianto dei bambini, aveva reazioni incontrollate. Ho scelto di salvare la vita a me stessa e ai miei figli. Ho lasciato Napoli e sono partita per Roma, biasimata da tutti…“.

Nonostante le difficoltà vissute in quanto mamma single, Myrta Merlino si è rimboccata la maniche, trasformando la sua sfortuna in una determinazione senza confini. Ha infatti dichiarato: “Facevo i salti mortali sempre sull’orlo del panico ma i piccoli erano il mio superpotere. Per questo dico alle ragazze di non rinunciare a diventare madri. È faticosissimo, ma le ambizioni si possono conciliare…“. E, a quanto pare, i suoi sforzi hanno premiato cotanta resilienza. Dopo l’esperienza a fianco del secondo marito Domenico Arcuri, la conduttrice ha ritrovato l’amore e la leggerezza a fianco dell’attuale partner Marco Tardelli. Più innamorata che mai, la conduttrice conclude: “Dopo due matrimoni e tre figli mi ero adagiata in una specie di anestesia sentimentale. Per fortuna la vita ha più fantasia di noi. È arrivato Marco e mi sono concessa il lusso straordinario di innamorarmi di nuovo. A 47 anni con lui mi sono sentita finalmente a casa!“.

