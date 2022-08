Maria De Filippi: “Non farò quello che mi chiede Maurizio. Troppo dolore”

Maurizio Costanzo, lo ha detto svariate volte: vuole morire mentre Maria De Filippi gli stringe la mano. Immagina gli ultimi istanti di vita con accanto la persona amata, spera di ricevere da quel tocco l’addio più dolce, più intimo. Ma Maria non lo farà.

Lo ha detto chiaramente nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Non so se sarò capace di stringergli la mano nell’ultimo istante”. Sposata dal 1995, Maria De Filippi vive un rapporto di complicità con Maurizio, ma ammette: “Non so se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore”. Ha poi aggiunto che non vuole che l’ultimo ricordo del consorte sia quell‘intreccio di mani.