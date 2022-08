“credo”,-la-lega-svela-la-parola-chiave-della-campagna-elettorale:-cosa-significa

Svelato il significato dei manifesti gialli e blu con il claim “credo” che erano apparsi in questi giorni per le strade di tutta Italia. La Lega rivela infatti la parola chiave della propria campagna elettorale: CREDO, già apparsa in tutta Italia su manifesti senza altri riferimenti politici ma con i colori del logo elettorale (bianco, blu, giallo). Poco fa, la scritta è stata proiettata in quattro luoghi simbolo: porto di Lampedusa, Agenzia delle Entrate e sede Inps di Roma, stazione Centrale di Milano.

La Lega ha così sottolineato alcuni cavalli di battaglia: immigrazione e sicurezza, pace fiscale e flat tax, abolizione della legge Fornero e Quota 41. Tra pochi minuti, sulle pagine social di Matteo Salvini e del partito, verranno trasmesse le immagini. E domani, alle 10, Matteo Salvini è pronto a chiamare a raccolta i suoi follower per un altro annuncio. La campagna elettorale verso il 25 settembre è iniziata. E il “credo” della Lega sarà il tormentone della campagna di Matteo Salvini. Roberto Calderoli aveva confidato al Corriere: “Il claim farà il botto, credetemi”.