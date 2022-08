Asciugamani duri e secchi | Ecco il metodo infallibile per averli morbidi come negli hotel

Asciugamani usati, che grattacapo! Scopriamo come rinnovarli, per avere una sensazione di morbidezza sulla pelle come in hotel.

Com’è bello strofinare sul corpo tessuti freschi freschi di negozio… Appena acquistati, i nostri capi e tessuti di abbigliamento appaiono vellutati e carezzevoli sulla cute. Peccato che, dopo i primi lavaggi, i tessuti tendano a infeltrirsi e irrigidirsi sensibilmente, perdendo quell’allure di morbidezza sperimentata appena dopo l’acquisto.

Esiste però il classico metodo della nonna per mantenere i tessuti soffici e gradevoli al tatto: scopriamo insieme come dare nuova vita ai nostri asciugamani vecchi!

Asciugamani come in hotel: un semplice trucco vi salverà la vita

Prima di tutto dobbiamo sapere che il cotone degli asciugamani, dopo l’utilizzo, incamera polvere, cellule epidermiche e residui di sapone utilizzato per la pulizia personale. Molto spesso queste micro-particelle rimangano attecchite ai tessuti nonostante il lavaggio in lavatrice: per questo motivo sono da prediligere i lavaggi ad alte temperature. L’ammorbidente, inoltre, molto spesso è un palliativo che poco ha a che fare con la reale morbidezza promessa nelle pubblicità. Contiene infatti nella maggior parte dei casi molte sostanze chimiche, talvolta anche dannose per la salute della pelle.

La soluzione è inaspettatamente a portata di dispensa: scopriamo l’utilizzo miracoloso dell’aceto! Aggiungere al bucato una tazza di aceto, unitamente ad una spruzzata di ammoniaca restituirà ai capi meno delicati, asciugamani compresi, la loro morbidezza originaria. Aggiungete tranquillamente il vostro detersivo prediletto, ed il gioco è fatto. L’ammoniaca, infatti, impedirà al detersivo di attecchire ai tessuti, mentre l’aceto produrrà il medesimo effetto con i minerali dispersi durante il lavaggio.

Questo tipo di pulizia vi convincerà a rinunciare all’ammorbidente che avete usato per anni: scoprirete infatti che la sua funzione può essere tranquillamente sostituita da questi due prodotti di uso comune. In caso i vostri asciugamani e accappatoi risultino davvero ostici al tatto, potete pretrattarli con un ammollo in acqua e bicarbonato per circa un’ora, e poi procedere all’inserimento in lavatrice. Per garantire inoltre una profumazione gradevole al bucato, potete aggiungere nel cestello qualche goccia di olio essenziale della vostra profumazione preferita, ed avrete di nuovo asciugamani e biancheria come appena acquistati!

