“Vorrei cenare con lui”: Csaba Della Forza, quella volta che rivelò il suo desiderio segreto

Csaba Della Zorza nasconde un segreto: nonostante l’apparente freddezza, ha un desiderio ben preciso in testa…

La conduttrice e scrittrice milanese Csaba Della Zorza rappresenta uno dei volti di punta della rete Real Time del digitale terrestre. L’intero palinsesto è dedicato all’intrattenimento nella sua forma più pura: gli spettatori possono quindi accedere a programmi dedicati a cucina, dating, compra-vendite e divertenti tutorial di ogni tipo.

Csaba Della Zorza conduce da anni con profitto il programma “Cortesie per gli ospiti“, gomito a gomito con lo chef Roberto Valbuzzi e l’interior designer Diego Thomas. Il format si prefigge lo scopo di valutare due differenti banchetti e relative mise-en-place, nonché le capacità ospitali di due differenti coppie di concorrenti. Negli anni Csaba, Roberto e Thomas hanno visitato le case di innumerevoli aspiranti ospiti perfetti, intavolando conversazioni in pieno stile british, e collezionando inoltre innumerevoli cadeaux. Alla rivista “Vanity Fair” Csaba ha rivelato alcuni aspetti del suo privato, nonché i retroscena dell’esperienza a fianco dei colleghi…

Csaba Della Zorza si rivela al pubblico: ecco tutti i retroscena

Ai giornalisti di “Vanity Fair” Csaba rivela di essere un’inguaribile perfezionista, e racconta: “Con il tempo ho imparato a riguardarmi senza essere troppo stupita, specialmente ora che le puntate di Cortesie sono così tante. In genere sono ipercritica nei miei confronti, e so che non sarò mai fiera al 100% del risultato. È lo stesso quando finisco un libro: se lo riprendo un anno dopo, mi dico che lo rifarei tutto diverso. Mi riguardo, però, per capire cosa posso migliorare: non sempre ci riesco, ma ci provo. Senza contare che spesso rivedo le puntate perché non sempre ci diciamo i voti e non so come sia andata a finire…“.

La conduttrice e chef ha inoltre spiegato il valore aggiunto assorbito dai colleghi Roberto e Diego durante l’esperienza a “Cortesie per gli ospiti”. “Da Roberto ho imparato tanto sulla cucina regionale e sulle nostre tradizioni locali: le bombette, per esempio, le ho assaggiate per la prima volta a Cortesie per gli ospiti ed è stato lui a spiegarmi come si preparano e la loro storia. Da Diego, invece, ho capito tutti gli errori che ho fatto nell’arredare casa mia, tipo non avere il tappeto sotto il divano e non avere un ingresso ben diviso perché secondo lui non è della metratura giusta…“.

Nonostante il felice matrimonio con il fascinoso chirurgo Lorenzo Rosso, Csaba vorrebbe un ospite davvero prestigioso alla propria tavola: “Ne vorrei 3 in un uno: Papa Francesco. Mi piacerebbe tanto cucinare per lui una cena molto sobria e al tempo stesso elegante, conversando in maniera normale, un po’ come nel film “I Due Papi”. Preferirei avere lui piuttosto che un personaggio dello spettacolo o un reale…“. Chissà che il desiderio della conduttrice non si avveri…

