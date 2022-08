Test logica | “É la mia fidanzata!”: 4 secondi per scoprire chi mente

Sei capace di ragionare in 4 secondi? Tira fuori il campione di test logica che si nasconde in te, inizia subito!

I test di logica stanno diventando ormai un appuntamento quotidiano per moltissime persone. Piace anche a te metterti alla prova? Vediamo come te la caverai.

Fin da bambini nei libri di scuola leggiamo indovinelli e test che mettono alla prova il nostro quoziente intellettivo. La maestra di dava un voto che poi se era brutto ci faceva prendere pure una brutta punizione dai nostri genitori. Alcune persone hanno un talento innato e sanno ragionare in modo logico e risolvere ad esempio quiz di matematica a mente con zero difficoltà.

La maggior parte delle persone però invece dimostra di avere qualche lacuna e sono proprio loro che amano cimentarsi in questi test, per mettersi alla prova e dimostrare a tutti che non sono schiappe. Sei pronto a iniziare? Bene, osserva la figura in alto: in 4 secondi sai dire chi mente e quindi non é il fidanzato vero?

La soluzione del test logica

I test logica figurali sono adatti anche ai bambini, non solo agli adulti perché anche i più piccoli possono trovare la soluzione. Spesso e volentieri sono i bambini che ci sorprendono e sono anche più veloci di noi. Stavolta la difficoltà stava nel poco tempo che avevi a disposizione per risolvere l’indovinello: solo 4 secondi. Ce l’hai fatta?

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta. Nella figura si vedono una ragazza al centro e due ragazzi ai suoi lati. Entrambi dicono: “É la mia fidanzata!”, ma uno mente, chi é? Il bugiardo é il ragazzo a destra, perché quello a sinistra possiede la stessa collanina della ragazza. É di certo lui il suo fidanzato!

Se sei riuscito a farcela in soli 4 secondi sei davvero una persona che nota i dettagli, potresti fare il detective! Probabilmente non é il primo test logica che provi a risolvere e sei già allenatissimo. Se invece ci hai messo qualche secondo in più, significa che la tua strada per diventare un campione é ancora lunga. Continua ad allenarti!

