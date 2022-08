teo-mammuccari,-che-brutta-storia!-accuse-gravi-contro-di-lui:-“mi-ha-fatto…”

Il conduttore Teo Mammucari ha dovuto affrontare in passato una pesante bufera mediatica per le sue scelte.

Il conduttore romano Teo Mammucari rappresenta per Mediaset sin dai primi anni ’90 una fonte inesauribile di energia e spunti vulcanici dal punto di vista televisivo. Lo abbiamo visto all’opera in programmi iconici come “Le Iene”, “Scherzi a parte”, “Tu si que vales” e gli indimenticati “Veline” e “Velone”.

Con la sua dissacrante ironia, il mattatore capitolino da sempre coinvolge il pubblico con le sue gag e boutades, toccando anche i temi più scomodi e politicamente scorretti. Durante il programma “Libero”, però, Teo Mammucari si è spinto troppo oltre, attirandosi le aspre critiche di una nota soubrette, sua spalla all’epoca nello show.

Flavia Vento inchioda Teo Mammucari: “Mi ha rovinata!”

La frizzante e biondissima Flavia Vento è uno dei personaggi più chiacchierati del jet-set romano. Ha esordito come silente showgirl nello show di Mammucari, prestandosi ad un anacronistico ruolo di “bella che non balla“. La soubrette, infatti, era rinchiusa in un cubo di vetro trasparente posto sotto alla postazione del conduttore, relegata in una vetrinetta ad uso e consumo del bonario voyeurismo degli spettatori.

Flavia Vento, dopo l’esperienza con Teo Mammucari si è lanciata nel mondo dei reality, annunciando partecipazioni, e immancabili ritiri precoci dai format “GF Vip”, “L’Isola dei Famosi” e “La Pupa e il Secchione”. Secondo la showgirl il suo destino di meteora in Mediaset è stato determinato da quel ruolo iniziale a fianco di Teo Mammucari. Il suo ruolo in “Libero”, infatti, ne avrebbe gravemente compromesso le future chances lavorative, come lei stessa ha confessato. “Non ha fatto per niente bene alla mia carriera partecipare al programma ‘Libero’. Mi ha rovinato professionalmente, forse era meglio non lavorare con Teo Mammuccari e continuare a fare l’attrice… Mi ha fatto passare come lo stereotipo della donna stupida!“.

Flavia Vento appare spesso in video spaesata e in qualche modo indifesa davanti al pubblico, che le perdona di buon grado ingenuità e ripensamenti. Tuttavia, fa pensare che le sue velleità artistiche possano esser state compromesse da un ruolo che, ai giorni nostri, apparirebbe quanto meno grottesco e maschilista. Ci chiediamo quale sarebbe la reazione del pubblico odierno di fronte ad una simile mercificazione della donna, seppur scherzosa, e il responso appare piuttosto scontato. Chissà se Flavia e Teo Mammucari si porgeranno mai a vicenda un distensivo rametto di ulivo…

The post Teo Mammuccari, che brutta storia! Accuse gravi contro di lui: “Mi ha fatto…” appeared first on Ck12 Giornale.