Rompicapo Kalispera | Vacanze in Grecia? Allora risolvi in 3 secondi

Se hai appena fatto le vacanze in Grecia questo rompicapo fa per te. Prova a risolvere e a trovare la soluzione in 3 secondi!

Hai voglia di cimentarti nei giochetti e negli indovinelli? Sei nel posto giusto perché il rompicapo che ti proponiamo oggi è dedicato a coloro che vogliono aguzzare la vista. Stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela: avrai solo 3 secondi a disposizione. Vediamo insieme questo nuovo rompicapo Kalispera.

Kalispera è il saluto greco che significa buonasera. Gli studiosi sostengono che già nell’antichità il linguaggio sella scrittura fosse articolato come un rebus e un rompicapo. All’epoca moderna gli indovinelli e i test di logica sono presenti anche nei concorsi pubblici per testare le abilità dei canditati.

Qui metterai alla prova unicamente te stesso. Ti reputi un bravo detective e noti tutti dettagli ma scommetto che questo giochetto ti metterà in difficoltà. Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é l’enigmistica. Tra cruciverba, indovinelli e sudoku si può trovare di tutto sulle riviste specializzate e in rete. Se sei un fan di questi giochetti anche tu, sei nel posto giusto. Stai per scoprire se possiedi una vista da lince.

Sei pronto per iniziare? Punta un countdown di 3 secondi perché avrai solo quelli a disposizione. Osserva bene la figura in alto e trova la bandiera greca diversa da tutte le altre. Provaci subito!

La soluzione del rompicapo

La soluzione sembrava semplice e invece probabilmente hai impiegato bel più di 3 secondi per trovare l’intruso nella banda musicale. Vediamo insieme se hai dato la soluzione corretta.

Se hai sbirciato nella soluzione in alto avrai già visto qual è la bandiera leggermente diversa dalle altre. Se sei riuscito a dare la soluzione corretta, prima che scadesse il tempo sei davvero un fenomeno!

Nella vita probabilmente sei una persona che nota i dettagli e i particolari negli altri e nei luoghi. Se invece non ci sei riuscito in 3 secondi, non avvilirti. Potrai continuare a metterti alla prova con altri rompicapo e test di logica, perché adesso se ne trovano di tanti i tipi e con diversi livelli di difficoltà.

