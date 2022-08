Oroscopo Paolo Fox del weekend 13 e 14 agosto. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Momento per voi di grande riflessione. Potreste avere qualche ripensamento anche in ambito sentimentale anche se questo non vuol dire per forza che dovrai litigare o separarti. Le stelle non sono proprio propizie soprattutto per le coppie che resistono ormai da tempo. Cercate di rimandare ogni bega riguardante il lavoro al mese prossimo e godetevi questo meritato riposto.

Toro – Non è il periodo giusto per le cose che richiedono una pazienza che non hai. Il consiglio delle stelle è quello di organizzare ogni cosa in modo metodico senza approssimazione. Domenica sarà una giornata di grande recupero. Buone prospettive per coloro che vogliono cambiare lavoro o vogliono chiedere un trasferimento.

Gemelli – Si apre una fase decisamente importante per voi. Quelli che devono portare avanti un progetto di lavoro non devono gettare tutto alle ortiche e avere maggiore pazienza. Coloro che hanno una attività autonoma adesso dovranno decidere se continuare o no.

Cancro – Ancora una grande crisi potrebbe tediare le coppie che a luglio hanno litigato. Cercate di circondarvi da persone positive e che sono un punto di riferimento importante per voi, evitando invece le persone troppo invadenti e quelle che ti chiedono troppo e nulla danno.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Quelle di sabato e domenica sono due giornate da prendere con le pinze, poi domenica ci sarà un recupero di energie psico-fisiche. Avete detto forse troppi ‘no’ e adesso ne state pagando le conseguenze. Forse siete anche voi la causa dei vostri blocchi.

Vergine – Dovrete cercare di tenere duro contro questo cielo che si presenterà piuttosto ostile. A marzo qualcuno potrebbe aver sofferto una crisi che sta lasciando grossi strascichi in questa estate turbolenta. Sta arrivando il momento giusto nel quale potreste togliervi qualche sassolino dalle scarpe.

Bilancia – Domenica sarà la giornata migliore nella quale potrete mettere in mostra e vincere qualche battaglia che hai in corso. Il weekend sarà fatto di giornate utili per i sentimenti e per le relazioni sociali. Coloro che sono single da tempo magari adesso sono più sfiduciati e soffrono per qualche blocco. Dovrete recuperare un po’ di ottimismo per fare centro.

Scorpione – In questo fine settimana dovrete cercare di riavvicinarti all’amore. Hai un grande desiderio di liberarti di un peso e di toglierti qualche sassolino dalla scarpa. Non ti mancheranno le energie per vincere le battaglie che stai combattendo.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – In questo momenti siete completamente assorti nel progettare quello che dovrete fare nella seconda parte dell’anno che si preannuncia davvero brillante. Se state vivendo una storia che non vi convince potreste iniziare una relazione parallela come valvola di sfogo. Attenti a non prendere cantonate.

Capricorno – Giornate positive per voi. Dovrete concedervi un momento di riflessione per quanto riguarda l’amore. Non tutte le crisi sono facilmente gestibili alcune richiedono una pausa di riflessione. Le prossime 48 ore vi serviranno per recuperare le energie perse e soprattutto per chiarirvi le idee.

Acquario – Sei un segno molto irruento nel fare le cose ma non sempre si possono ottenere le cose se non ci si mette un po’ di zucchero nei gesti. Pensate di poter risolvere le cose nel giro di pochi minuti ma non sempre le cose vanno come volete. La fretta potrebbe essere cattiva consigliera. Prendetevi un po’ di relax.

Pesci – Il weekend vi libererà di tutte le ansie accumulate nella prima parte della settimana. E’ un grande periodo per coloro che stanno cercando l’amore della propria vita. Se c’è qualcuno che vuole importi qualcosa potresti anche decidere di mandarlo a quel paese.

