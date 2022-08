Oroscopo Paolo Fox del 12 agosto: venerdì intrigante, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà un giorno in cui la tua più grande sfida sarà mantenere il tuo livello di energia bilanciando le attività personali e sociali. Hai bisogno che i vantaggi siano uguali per tutti. SENTIMENTI: Sarà un giorno opportuno per evitare incomprensioni nei rapporti sociali con gli altri. AZIONE: È una giornata con la quale devi agire in modo equilibrato in cui i tuoi desideri personali si stabilizzino con quelli degli altri. FORTUNE: È un giorno in cui la tua più grande sfida sarà affrontare gli altri in modo inappropriato.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui è importante superare il resto dei problemi in sospeso e risolverli definitivamente. Le basi assicurate con i guadagni familiari e il tuo idealismo ottimista. SENTIMENTI: Sarà una giornata in cui dovrai imparare attraverso la dovuta esperienza e le conoscenze che hai acquisito nel corso di essa. AZIONE: È un giorno in cui sarai in grado di bilanciare problemi in sospeso e aiutare le persone a te vicine che hanno bisogno del tuo supporto. FORTUNE: Sentirai di aver bisogno di prenderti cura della tua salute fisica ed emotiva per ingraziarti le altre persone.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È una giornata in cui sarà opportuno evitare troppo nervosismo e muoversi con cautela nei sogni e negli ideali per sviluppare la massima efficienza nelle conversazioni e con le idee. SENTIMENTI: È una giornata per programmare un piccolo viaggio con persone vicine e fidate, da godersi con tranquillità. AZIONE: È un giorno in cui devi usare la tua grande simpatia e dinamismo per realizzare i tuoi progetti con amici che la pensano allo stesso modo. FORTUNE: È un giorno in cui ti sarà opportuno legare i tuoi progetti e le tue associazioni a persone amate e vicine per rendere tutto più facile.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi puoi imparare a far fronte al tempo che trascorri a casa e al tempo che dedichi alla tua professione e alle tue attività personali. La tua più grande intensità in questo giorno sarà organizzare le tue finanze e la tua economia. SENTIMENTI: Oggi è il momento di usare la tua percezione interiore per sapere come puoi aiutare le persone che hanno bisogno di te. AZIONE: È importante che gli obiettivi siano organizzati bilanciando i tempi tra casa e professione, per mantenere l’economia stabilizzata. FORTUNE: Sarà un giorno in cui la tua più grande sfida sarà mantenere la calma nelle questioni familiari e organizzare insieme l’economia.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà un giorno in cui dovresti evitare di sprecare le tue spiegazioni con persone che non ti capiscono. È più importante bilanciare le conversazioni con gli amici intimi. La tua personalità risalterà molto. SENTIMENTI: È un momento molto importante per imparare un altro modo di procedere e integrare le interazioni nelle relazioni con gli altri. AZIONE: È il momento in cui la tua grande capacità di visione e dinamismo ti aiuterà a dialogare in modo corretto con le persone precise. FORTUNE: È il momento di evitare l’insicurezza e di fidarsi del proprio potere di parola e del numero di idee originali.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di evitare alti e bassi emotivi nelle questioni economiche e nella distribuzione dei beni coniugali. È importante usare la tua grande energia per evitare di lasciare le frange sciolte. Equilibrare il tempo di riposo e il tempo di attività. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per dare generosamente sostegno e amore agli altri. AZIONE: Noterai che è un giorno in cui avrai ragione nel percepire il momento giusto per lanciare le tue idee migliori. FORTUNE: Devi affrontare te stesso per poter organizzare in modo sereno e tranquillo, il risparmio della tua professione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui devi distinguere tra le tue azioni personali e sociali. Dovresti bilanciare l’amore che dai e l’amore che ricevi. I tuoi alti e bassi emotivi si riferiranno al tuo divertimento e relax. SENTIMENTI: È un momento per divertirsi mantenendo una buona atmosfera con gli amici e le relazioni personali. AZIONE: Oggi è un giorno in cui i tuoi progetti dipenderanno dalla fiducia che hai in te stesso e dall’amicizia che mantieni con le persone coinvolte. FORTUNE: È un giorno in cui usare la tua grande energia e dinamismo in progetti efficaci che ti fanno sentire sicuro e sicuro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno per aiutare gli altri nonostante si sentano pigri o pigri. Le basi della tua vita devono essere gettate. E bilancia l’energia che dai alla famiglia e quella che usi nelle questioni personali. SENTIMENTI: Devi dare il tuo amore in modo impegnato e stabile, principalmente in famiglia. AZIONE: È una giornata in cui devi mantenere gli obiettivi con le persone giuste, disfacendo le incomprensioni del passato. FORTUNE: È un giorno per risolvere problemi passati che un tempo portavano a malintesi che devono essere risolti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento importante inquadrare i tuoi progetti ed essere una persona generosa al massimo. Il tuo idealismo deve essere sostenuto con argomentazioni. E sarai in grado di mantenere le tue idee e il tuo genio. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere la simpatia e la capacità di raggiungere gli altri con le tue idee. AZIONE: Sarà un giorno davvero speciale per programmare un piccolo viaggio o una fuga con amici fidati per divertirsi e rilassarsi. FORTUNE: È un momento in cui vorrai organizzare nuovi progetti personali e professionali.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata in cui devi organizzare le tue attività e il tempo della tua famiglia con il tempo. L’economia sarà il tuo punto forte della giornata. E le finanze devono essere in equilibrio con le controparti. SENTIMENTI: Oggi puoi dedicarti all’organizzazione dei tuoi progetti finanziari e delle loro basi economiche. AZIONE: È un giorno per dare il tuo petto e mantenere l’equilibrio tra il tuo tempo di attività personale e il riposo di cui hai bisogno. FORTUNE: È un giorno in cui puoi combinare la tua attività con il tuo idealismo in modo che tutti ne traggano vantaggio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi sarai in grado di mantenere i tuoi ideali se renderai le idee degli altri compatibili con le tue. La tua grande vitalità ti aiuterà nelle questioni relative ai patti e agli accordi con altre persone. È meglio raggiungere il consenso tra tutti. SENTIMENTI: È una giornata per dare il massimo affetto e attenzione alle persone vicine che ti vogliono bene e con le quali condividi la tua vita. AZIONE: È un momento per mantenere accordi brillanti e benefici che uniscono le idee di tutte le persone coinvolte. FORTUNE: È un giorno in cui le tue conoscenze ti aiuteranno ad avere maggiore sicurezza ed esperienza di vita.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è altamente consigliabile utilizzare la tua sensibilità e intuizione per aiutare le persone che hanno bisogno di te. È importante che tu risolva i problemi passati relativi alle emozioni in modo che tutto scorra in modo ideale. SENTIMENTI: Oggi sarà un giorno in cui la tua coscienza interiore catturerà come dovresti agire prima degli altri per sentirti a tuo agio. AZIONE: È un momento speciale per sentirsi bene e sereni di poter organizzare l’economia e gli investimenti. FORTUNE: Sarai in grado di mantenere gratitudine e generosità con i tuoi beni, nel caso in cui avessi bisogno di aiutare a chiudere le persone con loro.

