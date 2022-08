Oroscopo Barbanera di venerdì 12 agosto: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con la Luna in Acquario, la giornata assume un andamento vivace. Progetti di coppia per il futuro prendono il via a seguito di avvenimenti esaltanti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La voglia di novità è da incoraggiare, se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Parlare dei vostri sentimenti a un amico che vi incoraggia è un piacere a cui non potete resistere. Vuotare il sacco vi fa un gran bene.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il confronto con gli altri vi genera ansia? Ridimensionatela e tenete presente che la vostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In primo piano, una gran voglia di trasmettere energia positiva a chi avete vicino, ma dovete proteggervi da critiche dettate dalla rivalità.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Regna il caos nella sfera amorosa. Rispondete con duttilità alle esigenze del momento, rispettando i tempi di chi vi piace.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – È sufficiente che la Luna cambi segno, per recuperare il buonumore. Vi alzate dal letto carichi e propositivi. Una conferenza allarga i vostri orizzonti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Giovedì poco esaltante, con la scarsa disponibilità lunare nei vostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche oggi rischiate di fare un fiasco.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Buon amico l’Astro Notturno in Acquario, che vi fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La vita professionale è facilitata dal sestile Marte-Nettuno. Giornata ideale per affrontare colloqui con clienti importanti o con un superiore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Grazie al corteggiamento lunare a Giove, il vostro cuore è in pieno fermento. A colpi di fascino, conquistate chi da tempo vi manda su di giri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siete dinamici e grintosi, però in team rendete di più. Lo scambio è importante.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di venerdì 12 agosto: le previsioni di domani scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.