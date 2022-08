“Non si sopportano”. Retroscena su Calenda-Renzi: “Un minuto dopo il voto…”, già tutto scritto

A In Onda, la trasmissione di La7 condotta attualmente da Marianna Aprile e Luca Telese, si parla soprattutto dell’accordo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Non potrebbe essere altrimenti, dato che la nascita del cosiddetto terzo polo è la notizia politica del giorno: un minuto dopo l’ufficialità dell’accordo, in molti hanno attaccato Calenda per ricordargli quello che dichiarava soltanto un anno fa.

“Non farò politica con Renzi, l’ho detto sei mila volte… perché questo modo di fare politica mi fa orrore”, le parole del leader di Azione risalenti al 22 novembre 2021. L’impressione è che l’alleanza maturata in queste ore è di convenienza per entrambi, che sono così sicuri di entrare in Parlamento. “I retroscenisti riportano da tempo che i due in realtà non si sopportano – ha ricordato Fiorenza Sarzanini, intervenuta in collegamento a In Onda – tra l’altro non si sono presentati per annunciare l’accordo. Anche il video dell’assist di Renzi serve a marcare i ruoli: Calenda ci mette la faccia, Renzi rimane un passo indietro e poi si vede cosa succede”.

Secondo la vicedirettrice del Corriere della Sera, entrambi saranno pronti a “dare la colpa all’altro” se le cose non dovessero andare bene. Inoltre pare che Renzi non sarà presente al programma del terzo polo, affidata al solo Calenda. “Saremo un’alternativa alla destra e alla sinistra – ha dichiarato il leader di Azione – per quanto diversi caratterialmente, io e Matteo Renzi abbiamo molte cose in comune nei nostri programmi. Faremo una suddivisione equa. L’accordo per il terzo polo c’è, ringrazio Matteo per il supporto”.