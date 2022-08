nervosismo-ingiustificato,-controlla-un-valore-specifico:-potresti-aver-sviluppato-questa-patologia

Se vi capita spesso di cadere preda di nervosismo ingiustificato, è meglio correre ai ripari. Un valore nel sangue potrebbe rivelare una grave patologia.

Gli sbalzi d’umore e il nervosismo sono fenomeni riscontrabili nella maggior parte della popolazione, specialmente nel sesso femminile. Le variazioni ormonali legate al ciclo mestruale e ai conseguenti scompensi dell’organismo favoriscono infatti una sensibile instabilità umorale, e influenzano ogni ambito della quotidianità.

Se, da un canto, le oscillazioni degli stati d’animo sono una realtà inevitabile e fisiologica, alterazioni dell’umore troppo frequenti possono indicare un’anomalia in atto nell’organismo. La carenza o il surplus di insulina, infatti, contribuiscono attivamente alla modulazione dell’umore, e potrebbero segnalare l’insorgenza del diabete.

Nervosismo ingiustificato e insulina: ecco la correlazione

Forse non lo sapete, ma la glicemia si configura come un vero e proprio barometro dell’umore: livelli troppo alti o bassi di zuccheri nel sangue influiscono attivamente sul nostro mood. Il diabete si configura come una patologia piuttosto infida, e può comparire a qualsiasi età, e in qualsiasi status fisico. Per questi motivi è fondamentale batterne sul tempo l’insorgenza, monitorando attentamente i nostri stati umorali e provvedendo a eseguire regolari esami del sangue.

I pazienti affetti da diabete sperimentano spesso frequenti sbalzi d’umore, nonché stati d’ansia e depressione o, al contrario, eccessiva eccitabilità. Scopriamo insieme quali sono i sintomi da bassa insulina nel flusso sanguigno. Possiamo riscontrare sensazioni di confusione, nervosismo, irritabilità, stanchezza e appetito improvviso. Al contrario, alti livelli di glucosio nel sangue si manifestano con sete eccessiva, letargia, tensione, svenimenti e sentimenti di astio e livore improvvisi.

Non a caso, il 40% delle donne affette da diabete riferiscono di soffrire costantemente di stati d’ansia invalidanti e di pesanti depressioni umorali. Balza perciò all’occhio l’importanza della prevenzione, e questa prassi può essere effettuata anche tramite controlli fai-da-te. Possiamo infatti acquistare pratici kit per il controllo della glicemia, in modo da monitorare le oscillazioni della glicemia durante l’arco della giornata e della settimana. Ricordiamo infatti che il diabete spesso riserva gravi ripercussioni cardiovascolari per l’organismo, e può inoltre provocare scarsa capacità di cicatrizzazione, concentrazione ed energia. L’organismo interagisce quotidianamente con il nostro inconscio, e comunica anche in modo psicosomatico: per queste ragioni è necessario prestare attenzione anche ai segnali apparentemente più irrilevanti.

