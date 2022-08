“Mi ha rubato tutto!”: Delia Duran se l’è vista brutta, quella persona le ha fatto del male

La modella Delia Duran ha vissuto un momento molto complicato in passato: prima di Alex, un altro uomo le ha rubato il cuore (e non solo…)

La modella venezuelana Delia Duran si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al “GF Vip”, avvicendandosi al marito Alex Belli. L’esperienza le ha permesso di chiarire la situazione con Soleil Sorge, attivamente coinvolta nel famoso triangolo amoroso a favore di telecamere con l’attore di “Centovetrine”.

Nonostante Delia e Alex abbiano celebrato la loro unione grazie ad una cerimonia informale e non ufficiale, si considerano marito e moglie a tutti gli effetti. Prima della relazione con l’interprete, però, Delia ha vissuto una storia d’amore naufragata in seguito nel peggiore dei modi. Scopriamo cos’è successo…

Delia Duran maltrattata e derubata: ecco il suo racconto

La storia tra Alex e Delia ha tenuto banco per lunghi mesi su ogni rotocalco e testata web, ma quello che molti non sanno è che la modella è approdata in Italia una manciata di anni fa, incappando poi in un personaggio piuttosto ambiguo. La modella si sarebbe infatti legata all’imprenditore e appassionato di fitness Marco Nerozzi, salvo poi concludere la relazione nel peggiore dei modi.

I rapporti tra i due sarebbero tutt’ora piuttosto tesi, come conferma anche l’uomo, che al settimanale “Nuovo” ha confessato: “Sicuramente ci sono state della mancanze da parte mia…“. A cosa fa riferimento Nerozzi? Secondo Delia, l’imprenditore le avrebbe inizialmente regalato la favola, salvo poi tradirla con cinismo e calcolo. Pur senza far nomi, la modella ha rivelato a “Verissimo”: “Quando sono arrivata in Italia ho vissuto qui come modella, da sola. Ho conosciuto una persona che mi voleva trattare come una principessa. Ha accettato di condividere i miei momenti, belli o brutti che fossero. Ero innamorata. I primi anni sono stati bellissimi, poi con il tempo lui ha iniziato a cambiare, a essere una persona brutta, violenta. Iniziò a trattarmi male e nel momento in cui lo lasciai, volle vendicarsi, rubandomi tutto. Ho perso tutto…”.

La versione di Nerozzi, al contrario, imputerebbe la fine della relazione alla partecipazione di Delia alla Milano Fashion Week, in cui avrebbe incontrato l’attore Alex Belli: “Quando è tornata, mi ha lasciato…”. Delia Duran ha aggiunto alcuni dettagli scabrosi sulla fine del rapporto: “Mi ha lasciato i conti scoperti, senza neanche un euro. Quando mi trasferii qui a Milano grazie ad alcuni amici che mi hanno aiutato a prendere un appartamento, ho trovato Alex Belli, che è stato una forza per me…”.

Non possiamo certamente appurare o smentire nessuna delle due versioni; tuttavia, secondo il portale “Donna Pop”, Marco Nerozzi sarebbe stato condannato in primo grado per riciclaggio.

