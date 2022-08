inter-nei-guai:-la-difesa-scricchiola,-ecco-il-nome-per-salvare-(subito)-inzaghi

La difesa scricchiola e ha la coperta corta, Simone Inzaghi lo ha fatto capire all’a.d. Beppe Marotta, che ora guarda sul mercato per puntellare al meglio l’Inter in vista dell’inizio di stagione. E occhio anche alla trattativa per Milan Skriniar, dato che le voci dalla Francia danno il Psg come pronto a un’ultima concreta offerta per portare lo slovacco ex Samp all’ombra della Tour Eiffel. Con o senza la sua partenza, le situazioni interessanti per il reparto difensivo sono due: la prima porta a Manuel Akanji, che è in uscita dal Borussia Dortmund e può arrivare anche con formule vantaggiose in vista delle ultime settimane di mercato, mentre l’altra pista fa riferimento a Francesco Acerbi, che non rimarrà alla Lazio e sta cercando una sistemazione gradita.

Akanji, il Borussia Dortmund vuole almeno 20 milioni

Per Akanji, i gialloneri tedeschi chiedono non meno di 20 milioni, ma il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 e non vuole rinnovare. Più semplice la strada che porta al biancoceleste, in uscita dal club capitolino dopo le polemiche arrivate dalla Curva Nord nell’ultimo Lazio-Milan. Davanti, intanto, è quasi ufficiale la dipartita di Andrea Pinamonti, che nelle prossime ore dovrebbe diventare un nuovo attaccante del Sassuolo, club che ha perso Lorenzo Lucca (finito all’Ajax).

Pinamonti al Sassuolo, ma l’Inter ha diritto di recompra

La punta cresciuta nell’Inter, nell’ultima stagione all’Empoli, ha detto “sì” al progetto neroverde e all’allenatore Alessio Dionisi. L’accordo tra le società c’è: si tratta di un affare da 20 milioni di euro con diritto di recompra per i meneghini, ma con l’entourage del classe 1999 resta solo da definire la durata del contratto: 4+1 l’offerta, 5 la richiesta. Dettagli. Lo stipendio sarà di 2,2 milioni a stagione.