“Ha fatto fuori tutti. Ma ora…”: Di Maio azzera Conte, che fine farà

Luigi Di Maio è stato ospite in studio a In Onda, la trasmissione di La7 attualmente condotta da Marianna Aprile e Luca Telese. Il ministro degli Esteri non le ha mandate a dire a Giuseppe Conte, anzi ha spiegato con lucidità perché dal suo punto di vista i 5 Stelle sono così in difficoltà sotto la leadership dell’ex premier. Di Maio è partito dalla nuova alleanza con Letta per arrivare poi al capitolo-Conte.

“Il percorso con il Pd – ha dichiarato – è iniziato tempo fa. Questo percorso è stato un processo di evoluzione che ha riguardato me ma doveva riguardare anche il Movimento. I cittadini continuano a votare sempre meno il partito di Conte perché chi avevano chiesto di prendere delle istanze forti, portarle al governo, fare riforme e cambiare il Paese: invece il Movimento è diventato un partito che sfascia i governi in un momento critico. Non è una cosa che nasce adesso l’alleanza con il Pd, stavamo facendo un percorso evolutivo come Movimento, poi è stato deciso di tornare alle origini, ma non abbastanza da soddisfare Di Battista: è diventato il partito di Conte perché ha fatto fuori tutti”.

Di Maio ha parlato anche di Carlo Calenda, che ne ha dette di ogni su di lui negli ultimi tempi: “Mi sono preso una settimana di attacchi e insulti da Calenda. Ha deciso di fare un’altra strada, ha perso pure l’alleato +Europa, quindi è stato costretto a fare l’accordo con Renzi”.