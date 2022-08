“Era gelosissimo!”: primo amore travagliato per Silvia Toffanin, le è capitato di tutto

Silvia Toffanin nasconde un passato del tutto inaspettato: la conduttrice Mediaset non ha avuto vita facile.

La conduttrice vicentina Silvia Toffanin è ormai da molti anni il volto della trasmissione “Verissimo”, che ha ereditato nel 2006 dalla collega Paola Perego. La sua carriera ha avuto un esordio del tutto casuale, con la partecipazione alla kermesse di Miss Italia nel 1997. L’esperienza televisiva le ha permesso di spiccare tra le tante bellezze iscritte alla rassegna, ed è stata in seguito reclutata come letterina nel programma “Passaparola”.

Come confidato pubblicamente all’amica Ilary Blasi, sua compagna nel programma, le difficoltà iniziali con le coreografie e i passi di danza hanno minacciato di far gettare la spugna ad una Silvia timida e impacciata. Proprio la celebre collega le ha donato la forza di resistere a rimbrotti e osservazioni, arrivando infine a conquistare la corona di regina Mediaset del weekend. Da anni la conduttrice forma coppia fissa con il rampollo di casa Berlusconi, ed è ormai una leonessa del mezzo televisivo; tuttavia Silvia Toffanin non ha avuto vita facile a causa di una grossa gelosia. Scopriamo di che si tratta.

Silvia Toffanin e il rapporto con il padre: ecco degli scorci sulla sua adolescenza

La mattatrice di “Verissimo” da anni si accaparra interviste esclusive e gli ospiti più corteggiati del piccolo schermo. Quand’era adolescente, però, Silvia Toffanin mostrava una forte timidezza con i coetanei e gli sconosciuti, complice probabilmente la gelosia del padre. La conduttrice ha rivelato al settimanale “Grazia”: “I primi amori? Direi nessuno, con mio padre geloso. In paese, si usava che i ragazzi, le comitive di amici citofonassero per dire “Scendi”, senza esserci messi d’accordo prima. Rispondeva mio padre e ogni volta: “Silvia non c’è”. Non mi faceva uscire. Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì…”.

Dopo aver vinto alcuni concorsi di bellezza, Silvia Toffanin ha incassato la completa fiducia dei genitori, che l’hanno perciò spinta a viaggiare e a tentare una carriera fuori dal paesino in provincia di Vicenza. L’ostacolo più insormontabile si è rivelato, paradossalmente, la sua innata timidezza: “Io mi sento sempre un pochino a disagio. Ovunque, anche oggi. Allora, avevo paura di tutto, il mio freno o salvezza è stata la paura. Paura di uscire, paura delle menzogne. La mia vita erano lavoro e casa…”.

Persino il rapporto con Pier Silvio Berlusoni, dal quale sono nati i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, è stato messo alla prova dal tenace papà. Il signor Toffanin ha infatti chiarito da subito tutti i crismi con il ricco imprenditore: “A mio padre l’ho presentato un anno dopo. La prima cosa che ha detto a Pier Silvio? Io comunque sono dell’Inter…”. Difficile immaginare il surreale scambio di battute… Non c’è che dire: cuore di papà!

