alex-di-giorgio-a-ballando-con-le-stelle?-ecco-cosa-ha-rifiutato

Si mormora che uno dei primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle sarà un nuotatore olimpionico: si tratta di Alex Di Giorgio che avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip.Il suo partner dovrebbe essere un altro uomo che da poco ha scoperto la sua fluidità. Si tratterebbe dell’ex fidanzato di una nota showgirl…

Ormai gli spostamenti di Ilary Blasi sono degni di un risiko: vediamo ora dove si è spostata. Eccola Ilary Blasi sulle Dolomiti da dove ha postato foto e storie su Instagram dal lago di Braies. Nessun nuovo uomo vicino a lei, nemmeno il Peter di Heidi. Il Pupone intanto terrebbe nascosta (???) la relazione con la Bocchi sino a quando non saranno definite le pratiche di separazione con la Blasi.

Questa sarà ricordata come l’estate degli amori spezzati: a parte la separazione Totti/Blasi, dopo una vita degna di un romanzo di Liala finito male, ecco che Kim Kardashian, 41 anni ha già finito la liason con il comico Pete Davidson, 28 anni. Terminata anche la relazione tra il giovane cantante Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, oltre a quella venticinquennale tra Claudio Amendola e Francesca Neri. É caccia alla nuova donna di Amendola.

Luca Argentero si sarebbe scagliato di nuovo contro i paparazzi. Luca Argentero e sua moglie hanno deciso di andare in vacanza per qualche giorno a Forte dei Marmi insieme con la piccola figlia Nina Speranza. Saputa la notizia i fotografi si sono precipitati e l’attore ha reagito male. Vuole difendere la sua vita privata visto che sui social, ne lui, ne la moglie Cristina Marino, mai hanno pubblicato foto della bambina.

Parliamo al condizionale per carità. A Gabriele Albertini non sarebbe andato giù il mancato aiuto alle sue candidature. In pratica qualcuno ( chi? Facile indovinarlo) non gli avrebbe dato i soldi per la campagna elettorale . Ora è vicino a Letizia Moratti. La vendetta sarebbe (é) un piatto che si serve freddo….

Efe Bal, nota trastullarsi con un editore di potere, forse tornerà in tv (anche lei) . Potrebbe essere ospite di un noto cantante che eredita un programma televivo di successo. Ma cosa succede sotto le “ali” di un direttore di successo?

Ma questo prossimo Grande Fratello Vip si sta trasformando in una declinazione reality di Report? Molti casi umani. Ma un po’ di leggerezza? In fondo la scorsa edizione è stata dominata da un triangolo amoroso. Sicuramente Alfonso Signorini saprà calibrare le sue “spezie”. O almeno lo speriamo.

Spiace molto per Rettore che ha il Covid, ma smentisce i dissapori con Ditonellapiaga con cui ha duettato a Sanremo: basta rivedere i collegamenti a La Vita in Diretta da Sanremo per vedere che già lì non andavano molto d’accordo. Frizioni in diretta. Chiuso qui.

Ormai sembrano avercela con Matteo Salvini. Ultimo in ordine di tempo Tommaso Zorzi che ha pubblicato su Twitter una foto postata da Salvini inerente i suoi avversari politici e un tweet postato da Salvini nel 2013 in cui definisce Silvio Berlusconi «un condannato», con il commento: «Un idiota fatto e finito». Salvini, con la solita educazione risponde: «Accipicchia, addirittura “idiota”!?! Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli Italiani a decidere, buon voto anche a te».

Lotta senza fine tra suocera e nuora: Victoria Beckham ai ferri corti con la nuora Nicola Peltz, moglie di suo figlio Brooklyn. Le due donne si detesterebbero in quanto la Peltz le avrebbe rubato in parte la scena e non si mettono quasi più like sui post. Ci mancava solo che la rubrica vista Tatler tributasse a Nicola il titolo di «nuova signora Beckham». L’ex Posh Spice é impazzita…



Con la benedizione di Elisabetta Sgarbi, per gli EXTRALISCIO è un’altra estate di grandi concerti in disparate formazioni, per tanti concerti uno diverso dall’altro, che testimoniano la loro grande esperienza. Per la prima volta, dopo Parigi e Miami, arrivano anche in Germania all’Haldern Pop Festival 2022, dove si esibiranno venerdì 12 agosto.

Cosa manca a Malena per essere felice?: “Un figlio!” Confessa questo la 39enne pornostar sulle pagine di MOW: “non nascondo di averci pensato. Non l’ho ancora escluso dalla mia vita. Certo, per avere un figlio è necessario l’amore da parte di entrambi i genitori. E non avendo trovato l’amore è inutile pensare a un figlio.”

Cosa ha scatenato la passione tra la bionda showgirl e il nuovo fidanzato non si sa. Si sa invece che le loro effusioni nella piazzetta di Porto Cervo hanno scandalizzato numerose persone compresa una figlia della bionda infuocata…