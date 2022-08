5-milioni-per-la-maglia-di-michael-jordan:-all’asta-una-divisa-delle-finali-1998-(quelle-di-the-last-dance)

Una maglia indossata dalla leggenda del basket e miliardario Michael Jordan durante le finali Nba del 1998 – la stagione raccontata da The Last Dance, la docu-serie di successo realizzata nel 2020 dalla Espn – potrebbe essere venduta per una cifra fino a cinque milioni di dollari. È questa, almeno, l’aspettativa di Sotheby, la casa d’aste che si occuperà della vendita.

I fatti

Jordan indossò la maglia numero 23 da trasferta durante gara 1 della finale contro gli Utah Jazz , che fu giocata, come ricorda Sotheby’s, davanti a un pubblico di Salt Lake City “estremamente ostile”.

, che fu giocata, come ricorda Sotheby’s, davanti a un pubblico di Salt Lake City “estremamente ostile”. Una clip di Jordan che ballava sulle note di un brano del cantante r&b Kenny Lattimore sul bus dei Bulls, appena prima della partita, mostrava come Jordan riuscisse a mantenere la calma, ha ricordato Sotheby’s. La scena è una delle più memorabili della serie The Last Dance.

I Bulls persero la partita. Jordan giocò 45 minuti e segnò 33 punti.

I Bulls alla fine vinsero il titolo, il sesto dell’era di Jordan, che conquistò anche il suo sesto premio di miglior giocatore delle finali. Nessun altro giocatore ne ha mai conquistati così tanti.

Stabilire record è naturale per Michael Jordan. Se l’offerta vincente fosse nella fascia attesa dalla casa d’aste (3-5 milioni), la cifra batterebbe di molto l’attuale record di spesa per un cimelio di Jordan. Il primato appartiene oggi a un paio di scarpe Nike indossate da Jordan nel corso della sua prima stagione in Nba, venduto a 1,5 milioni di dollari .

. A maggio una rara figurina di Jordan, sempre risalente alla sua prima stagione, è stata venduta per più di un milione di dollari a un’asta da Christie’s.

Aste sportive da record

Quest’anno la maglia indossata da Diego Armando Maradona nei quarti di finale del Mondiale 1986 – la partita della famigerata ‘mano di Dio’ e del gol del secolo – è stata venduta all’asta da Sotheby’s per 9,3 milioni di dollari. È la cifra più alta nella storia dei cimeli sportivi: il precedente record risaliva al 2019 ed era di 8,8 milioni di dollari per il manifesto originale dei Giochi Olimpici, che ha portato alla versione moderna dell’antica competizione greca.

I cimeli di Michael Jordan

Il giro d’affari dei cimeli di Jordan è aumentato di molto dopo l’uscita di The Last Dance, che ha raccontato la tumultuosa stagione 1997-98 dei Bulls. La serie ha contribuito a far conoscere ai giovani i membri di quella squadra leggendaria, come Scottie Pippen e Dennis Roman. Il debutto di The Last Dance coincise peraltro con i primi mesi della pandemia da Covid-19, quando la maggior parte delle leghe sportive professionistiche cancellavano partite. La circostanza spinse molti appassionati a ripiegare sul collezionismo. E così la richiesta di cimeli sportivi è esplosa.

