Wise Society lancia un premio sulla sostenibilità per giovani filmmaker

Favorire la diffusione di una nuova cultura della sostenibilità e dell’economia circolare, ma anche del dialogo intergenerazionale, coinvolgendo attivamente i più giovani nel processo di cambiamento per un nuovo modello di sviluppo sulla base del raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030. È la premessa al primo “Premio Next Generation for Sustainability: La voce dei giovani”, pensato dalla piattaforma multimediale Wise Society, in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e il Salone della CSR e dell’Innovazione sociale.

Il premio, le cui candidature sono aperte fino al prossimo 14 settembre, incoronerà i lavori di tre giovani talenti dell’audiovisivo nel corso della decima edizione del Salone della CSR che si terrà a Milano dal 3 al 5 ottobre presso l’Università Bocconi e che quest’anno è focalizzato sulle “connessioni sostenibili”.

La call – spiega Wise Society – è stata lanciata per arricchire la propria sezione video con i lavori di giovani filmmaker sulle tematiche della sostenibilità ed è indirizzata agli studenti in corso e ai neolaureati (anni 2021 e 2022) della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. I lavori rimarranno poi visibili sulla piattaforma e saranno proiettati in occasione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale. Il contest prevede la produzione di video originali della durata massima di 2 minuti che rispondono alla domanda generale “Sostenibilità: se tu potessi fare qualcosa… cosa faresti?” e che affrontano una delle 5 sfide indicate da Wise Society in riferimento ai Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030: Il futuro del Pianeta; Energie rinnovabili, cultura del riciclo e nuovi modelli produttivi rigenerativi; Alimentazione e agricoltura del futuro; Mobilità e città intelligenti; Inclusione e gender gap.

La giuria sarà composta dalla direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, Erminia Ferrara, da Antonella Di Leo e Vincenzo Petraglia, rispettivamente editore e giornalista di Wise Society, da Rossella Sobrero, in rappresentanza del Gruppo promotore del Salone, e da due rappresentanti degli sponsor Videndum Media Solutions e Acer.

Fra tutti i lavori pervenuti solo 10 verranno pubblicati venerdì 23 settembre sui canali di Wise Society e della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Tra questi la giuria selezionerà i tre finalisti, che potranno essere votati online fino al 4 ottobre alle ore 12 direttamente su Wise Society (la pagina verrà attivata il 23 settembre alle ore 12).

