Tornano i meme stock: Reddit fa volare il titolo di un’azienda di prodotti per la casa in difficoltà

I meme stock vanno ancora più su. Lunedì 8 agosto le azioni di Bed Bath & Beyond, un’azienda di prodotti per la casa, hanno compiuto un balzo vicino al 40%, e sono saliti anche GameStop e Amc. È il risultato di un’operazione di trader dilettanti che si sono coordinati per fare salire le azioni. Tanto che alcuni esperti ora avvertono: la mania dei meme stock è tornata.

I fatti principali

Il titolo del rivenditore di articoli per la casa Bed Bath & Beyond è salito del 35% circa e ha raggiunto gli 11 dollari ad azione. A investire sono stati trader dilettanti, inclusi quelli del forum di Reddit WallStreetBets .

Bed Bath & Beyond ha continuato così una striscia positiva di nove sessioni consecutive, durante le quali ha guadagnato più del 130% .

. Bed Bath & Beyond è stato il nome più cercato lunedì sul forum WallStreetBets, secondo la piattaforma di ricerca sugli investimenti Quiver Quantitative. Nel frattempo, la maggior parte degli utenti partecipava a una discussione intitolata: “Gme, Bbby e Amc, megadiscussione sui memestock per lunedì 8 agosto 2022”.

I titoli di altri meme trade, come GameStop e Amc, sono cresciuti di pari passo lunedì: entrambi hanno guadagnato circa l’8%, sempre con un aiuto consistente dai trader di Reddit.

Gli esperti ora fanno paragoni con la mania dei meme stock dello scorso anno, quando i tre titoli volarono grazie a un esercito di piccoli investitori che fece salire i prezzi, mise in piedi uno short squeeze e sorprese i tanti che che avevano venduto allo scoperto.

La recente volatilità dei prezzi ricorda la vicenda della fintech di Hong Kong Amtd Digital, che la scorsa settimana ha visto il titolo salire di più del 125% in un solo giorno, prima di perdere quasi il 40% nella sessione successiva.

La frase chiave

“Comportamenti privi di senso stanno di nuovo prendendo d’assalto i mercati”, ha commentato Adam Crisafulli, fondatore di Vital Knowledge. “I meme stock vedono un aumento di popolarità: sia i vecchi meme stock, sia alcuni nuovi titoli”. Ancora Crisafulli ha aggiunto che con la crescita di Bed Bath & Beyond, GameStop e Amc, sommata a quella di Amtd Digital la scorsa settimana, sembra che ci siano ancora segnali di “esuberanza irrazionale” sui mercati.

Il contesto

Il titolo di Bed Bath & Beyond è in ascesa nonostante le notizie delle ultime settimane non siano state positive. L’azienda sta lavorando per riprendersi dopo che la ceo ad interim, Sue Gove, ha preso il posto di Mark Tritton a giugno, sull’onda di una serie di risultati finanziari negativi.

L’ex amministratore delegato aveva tentato di invertire la tendenza al ribasso delle vendite anche lanciando nuovi marchi private label (cioè quelli commercializzati con il marchio del distributore e non con quello del produttore). Una strategia che non aveva dato risultati e che è stata abbandonata da Gove. Ancora adesso il titolo è in ribasso del 30% nel 2022 e gli analisti di Wall Street non sono ottimisti: nove su dieci consigliano di mantenere o di vendere le azioni.

L’articolo Tornano i meme stock: Reddit fa volare il titolo di un’azienda di prodotti per la casa in difficoltà è tratto da Forbes Italia.