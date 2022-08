Test Aguzza la Vista | Non ridere, trova la faccina differente: hai solo 4 secondi

Le emoticons che ridono le usiamo quotidianamente ma in questo test dovrai concentrarti perché in 4 secondi non ce la farai mai!

Ti si stanno già intrecciando gli occhi eh? Eppure queste faccine sicuramente le usi tutti i giorni quando mandi i messaggi su whatsapp. Dovrai essere molto abile stavolta perché non sarà facile per niente risolvere il test aguzza la vista in 4 secondi.

Sai perché il 90% delle persone non risolve questi indovinelli? La maggior parte delle persone ha bisogno di più secondi per trovare la soluzione e gioca a migliorarsi per diventare più veloce. Tu saresti in grado di farcela?

Tutti amano questo genere di indovinelli e anche i bambini partecipano volentieri. Certo che se sfidi tuo figlio o tuo fratello ed è più bravo di te, come la mettiamo? Vediamo insieme come te la cavi. La figura rappresenta una serie di emoticons che ridono a crepapelle. Ora concentrati e osserva bene la figura. Dovrai puntare un countdown di 4 secondi. Riesci a vedere quella diversa da tutte? Provaci subito.

La soluzione del test aguzza la vista

Forse tu credevi di essere velocissimo e di farcela anche in meno tempo e invece ti serviva più tempo! I test aguzza la vista sono giochetti divertenti che stimolano la nostra mente. Se in palestra ti alleni 4 volte alla settimana, con il cervello dovresti farlo tutti i giorni.

Vediamo insieme se hai dato la soluzione corretta. Nella figura ci sono 66 emoticons che ridono, come quelle che utilizzi abitualmente nei messaggi. Ce n’era una però diversa da tutte ed era la seconda nella terza fila.

Dalla foto qui sopra puoi sbirciare la soluzione: la differenza stava unicamente nelle sopracciglia. Si trattava dunque di un piccolissimo dettaglio da scovare in 4 secondi. Ci sei riuscito? Allora sei davvero un fenomeno e appartieni al quel 10% di persone molto abili e veloci.

Se invece non ci sei riuscito, mi spiace dovrai migliorare le tue prestazioni, allenandoti ancora con molti test aguzza la vista o rompicapo come queste. Vedrai col tempo diventerai anche tu un campione.

The post Test Aguzza la Vista | Non ridere, trova la faccina differente: hai solo 4 secondi appeared first on Ck12 Giornale.