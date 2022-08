Oroscopo Branko di giovedì 11 agosto: giornata di alti e bassi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – L’attività che hai in mente prima o poi avverrà e avrai ottimi vantaggi economici. I tuoi sogni ti riveleranno diverse verità nei prossimi giorni , che ti aiuteranno a capire tutto quello a cui stavi pensando.Ottieni potere e maggiore indipendenza finanziaria. Una mossa definitiva di carriera porrà fine ai processi del passato. Questo sarà un buon momento per avviare un’attività, cambiare la tua posizione professionale e investire nel tuo futuro. Puoi terminare un contratto di lavoro e iniziarne un altro, a condizioni migliori, oppure ritrovare la tua vocazione e missione nel mondo. Successo e rivoluzioni avanti!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Prenditi cura del tuo personaggio perché tendi a prendersela con gli altri quando sei di cattivo umore. Non confondere i tuoi cari con le tue emozioni . La persona da cui sei attratto potrebbe iniziare a provare la stessa cosa per te, sii paziente.Le formalizzazione con un gruppo o una partnership dipenderanno dall’allineamento delle ideologie e delle fondamenta. Diversi punti di vista arricchiranno le discussioni e ispireranno nuovi approcci. Rompi gli schemi, innova e trova altri modi per esporre idee e posizioni. Sole e Urano porteranno rinnovamento e più libertà. Vale la pena ridurre l’ansia e la strategia sul lavoro o durante la negoziazione di accordi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Smetti di credere nelle persone che ti promettono solo cose e non le mantengono mai . La tua vita è piena di alti e bassi, ma ogni giorno rappresenta un’esperienza di apprendimento. Rimani con il buono in ogni persona e non lasciare che ti calpestino.I desideri di cambiamento diventeranno più intensi. Le notizie da lontano porteranno importanti riflessioni sul futuro e sullo stile di vita. Nulla sarà garantito; dovrai mantenere la fede, fidarti delle tue impressioni e lasciare che le cose scorrano naturalmente. Visualizza dove vuoi andare e aumenta la sintonia con la tua forza interiore. Le soluzioni finanziarie arriveranno all’improvviso. Collega le tue antenne e rinnova i concetti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Un amico del tuo passato tornerà nella tua vita con l’obiettivo di essere perdonato, ma solo tu avrai la risposta. Ascoltala e analizza tutto ciò che ti dice. Sarà programmato un viaggio con alcuni amici e sarà uno di quelli che si avvereranno. Stabilisci un’amicizia, esprimi il tuo affetto, condividi i sogni e allontana i pensieri pessimisti. I piani di viaggio e di studio ti terranno alto il morale. Includi più musica e poesia nella tua vita. La giornata porterà momenti di grande sensibilità e sentimenti profondi. Le conversazioni e le interazioni di oggi ti daranno spunti di riflessione. Cerca un senso più grande per la vita e apri una nuova strada per il futuro.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Credi in te stesso e nelle capacità che hai perché ti influenzerà abbastanza da lasciare da parte i tuoi obiettivi perché non ti consideri capace. Il tuo spirito si esaurirà e sarà difficile recuperarlo, non permetterti di arrivare a quel punto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Si avvicinano giorni molto forti in materia emotiva, poiché ci saranno tristezza, depressione e un po’ di stress, ma ricordate le persone che sono già partite con grande affetto. Uno degli elettrodomestici che usi di più non funzionerà più.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ci sono persone intorno a te che sono troppo invidiose di te, quindi devi essere molto vigile e fare attenzione ai tradimenti. Da un momento all’altro riceverai una pugnalata alla schiena . Ci saranno molte benedizioni in famiglia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Qualcuno del tuo passato tornerà o ti verranno date notizie su di lui , ma non sarà per niente di specifico. Riceverai denaro extra che potresti utilizzare per un viaggio nelle prossime settimane. C’è molta fortuna nel gioco d’azzardo oggi per te.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – È giunto il momento di esprimere ciò che senti senza paura di ciò che diranno gli altri, non incolpare te stesso per errori che non hai commesso e lascia che la vita scorra . Goditi tutti i momenti che ti vengono incontro e goditeli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Prenditi più cura del tuo ambiente, in particolare della famiglia , poiché potrebbero esserci dei problemi dovuti al carattere che avrai nei prossimi giorni. Concediti l’opportunità di amare la tua personalità con tutte le tue forze, non c’è nessuno come te.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – C’è una persona del tuo stesso sesso che è interessata a te, ma ha paura di dirtelo perché non sa come reagirai. Se te lo dice e non ti piace, non dargli false speranze. Abbi cura di colpi e cadute perché saranno all’ordine del giorno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Hai un bel po’ di progetti a portata di mano, ma possono essere realizzati solo se fai la tua parte e fai uno sforzo. Un amore del passato sarà presente nei tuoi sogni, ma non dovresti prenderlo come qualcosa di speciale perché non lo è.

