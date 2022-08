Oroscopo Barbanera di giovedì 11 agosto: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – L’umore taciturno, vista la Luna in Capricorno, vi fa snobbare questa magica notte stellata. Vengono a galla dissidi, dissapori familiari mai del tutto risolti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna incoraggia il campo economico, gli affari, l’import-export. Lanciatissimi nella carriera, espugnate facilmente una poltrona ai piani alti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in voi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Strano, ma vero! Potrete superare indenni le incomprensioni dei vostri cari, prendere decisioni obiettive, sbrogliare matasse assai ingarbugliate.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Produttivo l’impegno professionale: realizzerete più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Spinta da Mercurio in cielo, la Bianca Signora in trigono aggiunge ambizione alla vostra impostazione mentale, dandovi lo slancio per fare il salto di qualità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Le vostre aspirazioni non trovano spazio all’interno della cerchia familiare? Avete comunque intorno persone energiche in grado di sostenervi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La Luna, complice Mercurio, costituisce un bel trampolino di lancio per la vostra attività. Siete capaci, e pretendete ciò che vi spetta con determinazione.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Focus sul settore finanziario. Un trend positivo vi vede intascare una somma inaspettata, un credito maturato, un bonus per un lavoro straordinario.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Transito lunare nel vostro cielo in aspetto favorevole al Sole, a Marte, Nettuno e Plutone. Impegno, determinazione e fortuna tutti insieme appassionatamente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’impronta concreta realizzatrice di questa Luna avrà riscontri positivi. “Liberate” stasera un desiderio che accarezzate da tempo: andrà a buon fine.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Complici i sestili di Urano e della Luna, le vostre quotazioni compiono un magnifico balzo in avanti. Accettate un cambiamento che vi migliorerà la vita.

