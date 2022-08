Multe da 400 a 1600 euro se viaggi in auto così | Controlla questo prima di partire

È tempo di vacanze e per qualcuno anche di viaggi in auto molto lunghi. Attenzione però, potresti rischiare multe salatissime.

Si avvicina il momento di partire per le vacanze per milioni di italiani e il check up completo dell’auto è d’obbligo. Ricordati di non trascurare un dettaglio importante che potrebbe costarti multe carissime.

Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza e quest’anno come non mai gli italiani hanno investito parecchio nelle loro vacanze. Si stima infatti che almeno per 27 milioni di italiani sarà impegnata tutta la famosa quattordicesima, lo stipendio aggiuntivo dei lavori dipendenti.

Per riuscire a risparmiare qualcosa e muoversi all’interno del Belpaese, molti scelgono la propria auto come mezzo di spostamento. È d’obbligo quindi controllare acqua, olio e liquido tergicristalli, tuttavia spesso si trascura un dettaglio che potrebbe costarci carissimo: si parla di multe fino a 1600 euro.

Multe salatissime: evita questo errore

Tra le cose da controllare prima di intraprendere un lungo viaggio c’è la pressione dei pneumatici. Le gomme della nostra auto sono state impegnate per portarci avanti e indietro dal lavoro, scuola e commissioni varie e sicuramente in molti casi non vengono controllate da un po’.

E se ci siamo dimenticati di cambiare i pneumatici invernali? Per legge non è possibile d’estate circolare con le gomme invernali e si rischiano multe salatissime dai 422 euro a 1682 euro. Se vogliamo evitare che la quattordicesima venga sperperata per pagare questa multa salatissima, è bene cambiarle immediatamente!

L’obbligo per il cambio dei pneumatici era scattato il 15 aprile e sarà valido fino al 15 novembre. In tale periodo se si viene beccati da un controllo della polizia, le multe citate ci faranno piangere lacrime amare.

Così quando effettueremo il controllo della pressione delle gomme verificheremo se le abbiamo sostituite prima di partire per le nostre vacanze. Ad agosto i controlli nelle autostrade ai caselli sono molto frequenti, soprattutto a cavallo del ferragosto.

