Mobilità pubblica: per il 2023 Firenze annuncia riduzioni speciali per gli studenti

Incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblici e combattere l’inquinamento ambientale. Vanno in quella direzione le iniziative lanciate da Germania e Spagna nei mesi scorsi.

In Germania, fino al 31 agosto si viaggia su tutta la rete ferroviaria urbana e regionale, senza limiti, con un unico biglietto di soli 9 euro, mentre in Spagna il Governo rimborserà ai passeggeri “il 100%” di quello che spenderanno dal 1 settembre al 31 dicembre in abbonamenti ai trasporti ferroviari locali e di media percorrenza controllati dallo Stato.

Nel nostro Paese, a prendere un’iniziativa per rispondere ad inquinamento e cambiamenti climatici è ora Firenze. Il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, ha annunciato che dal 2023 dovrebbe partire un nuovo provvedimento che prevede la riduzione del prezzo dell’abbonamento annuale del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano a soli 20 euro. L’iniziativa sarà riservata ai 40 mila studenti delle superiori che risultano residenti nell’area metropolitana di Firenze, Un’agevolazione è prevista anche per tutti gli universitari, grazie ad un accordo con l’Ateneo fiorentino e la Regione Toscana.

