“la-rana-che-gonfia-il-petto-e…”.-controcorrente,-lupi-smaschera-calenda

“Brutta pagina di politica, allontana ancora di più gli italiani da noi che facciamo questo mestiere”: Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, ha parlato in questi termini dello strappo di Carlo Calenda col Pd. Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, Lupi ha spiegato qual è la differenza più importante tra il leader di Azione e il centrodestra: “Cosa vuol dire essere moderati? Significa essere seri, competenti e affidabili”.

Secondo l’ospite del talk, Calenda rappresenta l’opposto del personaggio moderato: “Vedendo lui, mi è venuta in mente la favola che ci hanno insegnato a scuola da bambini, quella della rana che continua a gonfiarsi il petto e a dire ‘io sono competente, io sono il più serio, io ho fatto il ministro…'”. E alla fine Lupi si è chiesto: “Ma tu puoi firmare un contratto e stracciarlo dopo tre giorni? Questo è l’elemento che spinge noi del centrodestra a riportare serietà e credibilità”.

Calenda intanto starebbe per raggiungere un’intesa con Italia Viva di Matteo Renzi, col quale condivide non pochi temi. La possibilità di un accordo è stata accolta in maniera positiva anche dal senatore toscano, che in un’intervista concessa al sito de La Stampa ha detto: “Con Calenda ci vediamo domani e decidiamo”.