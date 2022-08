“il-cdx-non-deve-presentare-gli-esami-del-sangue”:-in-onda,-senaldi-zittisce-tutti

“Immaginare che il pericolo maggiore veicolato dalla destra che si canddia a governare il Paese sia il fascismo mi sembra un modo come un altro per non affrontare i temi reali”: Claudio Cerasa, ospite di In Onda su La7, ha detto la sua sulla coalizione favorita alle elezioni del 25 settembre. Secondo il direttore del Foglio, il tema reale che bisogna affrontare, quando si parla della destra, è quello del “complottismo, la capacità della destra di combattere fino in fondo la natura complottista”.

“Voi gli estremismi li combattete? Questa la domanda che andrebbe fatta loro”, ha proseguito Cerasa. A cui ha risposto Pietro Senaldi, condirettore di Libero, anche lui ospite del talk: “Il centrodestra non deve presentare un esame del sangue a nessuno, è una forza politica che governerà se gli italiani lo decideranno”.

Senaldi, poi, ha parlato anche dei personaggi politici del momento, i leader di Azione e Italia viva: “Renzi e Calenda vogliono cercare di far sì che dopo le urne si arrivi a una situazione di ingovernabilità, togliendo voti al centrodestra. Io penso che alla fine li toglieranno al centrosinistra”. Mentre sulla decisione di Pd e M5s di non mettersi insieme: “Non hanno nulla in comune. I 5 Stelle prenderanno i voti al Sud e basta”.