Flavio Insinna aveva già firmato | Rottura a un passo dalla svolta: ci sono le prove [FOTO]

Il conduttore Flavio Insinna si è tirato indietro ad un passo dalla meta: i documenti lo mettono nero su bianco.

Il conduttore RAI Flavio Insinna non è nuovo a polemiche e rimostranze sia di natura professionale, che privata. In navigato mattatore romano rappresenta da molti anni uno dei pilastri portanti del panorama RAI, e ha sviluppato parimenti esperienza in campo televisivo, radiofonico e teatrale.

Dopo alcune controversie legate a diversi fuori-onda, che lo vedevano coinvolto in recensioni lapidarie nei confronti di alcuni concorrenti di “Affari tuoi”, il conduttore RAI ha subito un rilevante danno alla sua immagine pubblica. È stato il TG satirico “Striscia la notizia” ad trasmettere i suoi improperi dietro le quinte, evidenziando il temperamento fumantino del mattatore. Questa non è l’unica ombra che ha avvolto la fama di Flavio Insinna: il conduttore doveva convolare a nozze con una sua collega della pubblica emittente, arrivando persino a diffondere le pubblicazioni di rito. La cerimonia, però, e sfumata nel nulla: scopriamo cos’è accaduto.

Flavio Insinna, il matrimonio salta: ecco cosa sappiamo

Nel 2016 il conduttore risultava legato alla giornalista e autrice RAI Graziamaria Dragani. Il loro rapporto aveva assunto tono di assoluta ufficialità, specie alla luce del sottostante documento. L’atto di pubblicazione di matrimonio, siglato in data 08/08/2016, prometteva una cerimonia romantica sotto i cieli di Roma. La fatidica unione, però, si è risolta con un nulla di fatto, e le ragioni della rottura non sono mai emerse alla pubblica attenzione. Ecco il documento di riferimento:

screenshot (fonte web)Graziamaria Dragani all’epoca risultava inserita nello staff autoriale del programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, e non si conoscono molti altri dettagli del suo privato. Attualmente il conduttore de “L’Eredità” risulterebbe legato ad Adriana Riccio, ex concorrente del game-show “Affari tuoi”. I due hanno ufficializzato la relazione nel 2018, postando occasionalmente qualche scatto insieme sui social, ma tendenzialmente preferiscono mantenere un basso profilo.

L’ex concorrente veneta all’epoca dei primi contatti con Flavio Insinna si era configurata come una giocatrice tosta e preparata, arrivando a guadagnare ben 36mila euro sonanti. Appassionata di boxe e taekwondo, Adriana Riccio ha in breve tempo mandato K.O. il conduttore, conquistandone il cuore. Le uniche rivelazioni da parte di Insinna in seguito all’annullamento del matrimonio con Graziamaria Dragoni, sono state: “Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato…“.

