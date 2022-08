Ducati Energia: il 40% del fabbisogno energetico sarà soddisfatto dal sole

HSE, Hera Servizi Energia – la energy service company di riferimento per il settore industriale del Gruppo Hera -, ha realizzato un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 1 MW elettrico dedicato allo stabilimento bolognese di Ducati Energia. Oltre al contenimento dei costi energetici aziendali e dell’impatto ambientale, i pannelli fotovoltaici saranno in grado di coprire il 40% del fabbisogno energetico dell’azienda.

Si stima che l’impianto potrà produrre 1.170 MWh ogni anno, grazie ai quali sarà possibile ridurre di 300 tonnellate le emissioni annue di CO2.

La realizzazione, la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura faranno capo a Hera Servizi Energia, che ha siglato con Ducati energia un contratto Esco per la durata di 12 anni. La gestione dell’impianto segue logiche di ottimizzazione ed efficienza, con l’ausilio di un sistema di telegestione e telecontrollo, attivo 24 ore su 24, e di pronto intervento per garantire una completa continuità del servizio.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Ducati Energia con la quale stiamo costruendo un insieme di interventi energetici volti a ridurre l’impatto ambientale del territorio – ha dichiarato Giorgio Golinelli, amministratore delegato di Hera Servizi Energia -. In questo contesto ambientale, climatico e di prezzi elevatissimi il Gruppo Hera è costantemente impegnato ad accelerare ulteriormente la transizione energetica coinvolgendo tutti, chi opera nelle filiere produttive e nei servizi, affrontando una sfida a cui si risponde facendo sistema a tutti i livelli, delle istituzioni nazionali e sovranazionali sino a ciascuno di noi, nessuno escluso”.

