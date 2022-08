Diletta Leotta, il look che fa perdere la testa: si vede tutto | Guarda

La moda del “vedo non vedo” è tornata prepotentemente in voga: abiti con piccoli tagli di tessuto posizionati nei punti giusti o inserti trasparenti che coprono solo il necessario e tutto il resto è in bella mostra. “Vittime” di questa una passione per le trasparenze anche Britney Spears e Jennifer Lopez che in occasioni differenti hanno sfoggiato un costume molto simili a distanza di qualche giorno.

A loro si aggiunge anche Diletta Leotta. Ospite del party esclusivo organizzato il 7 agosto scorso nel fasanese dal famoso fotografo di moda Giampaolo Sgura, si legge sul sito di Dilei, il volto femminile di Dazn ha optato come al solito per un look orgogliosamente sexy. A guardarlo con attenzione, il mini-dress nero di Diletta, nella parte superiore “imita” i costumi da bagno di Britney e JLo. Ma lei lo ha sdrammatizzato indossando stivaloni con i lacci e con un’acconciatura composta da trecce alla francese. La giornalista con questo outfit ha reso ufficialmente il “vedo non vedo” uno dei trend dell’estate.