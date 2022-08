Milano, 9 ago. – (Adnkronos) – “Gli attaccanti in Serie A sono tutti forti, a me non importa della classifica marcatori, ve lo dico onestamente. Io penso solo allo scudetto, questa è la cosa più importante”. Lo dice l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ai microfoni di Dazn in vista dell’inizio del campionato. “Meglio se i gol arrivano, certo, ma l’Inter gioca per lo scudetto, non per gli obiettivi individuali”, aggiunge il 29enne belga.