Calcio: Lukaku, ‘farò tutto per l’Inter, chiedo scusa ai tifosi per l’addio di un anno fa’

Milano, 10 ago. – (Adnkronos) – “È giusto da parte mia fare tutto per l’Inter. Devo ringraziare i tifosi a Milano per l’amore a me e alla mia famiglia e chiedere scusa per come li ho lasciati, alla fine devo parlare in campo e sperare che con le mie prestazioni l’amore torni come prima”. Così l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku torna con queste parole sull’addio al club nerazzurro di un anno fa per tornare al Chelsea. “Credo sia sempre stato destino giocare per l’Inter, così com’era destino andare ad Anderlecht quando ero piccolo e andare al Chelsea -aggiunge il 29enne belga-. Questo è quello che mi immaginavo, adesso l’Inter insieme all’Anderlecht e l’Everton è la squadra che mi ha dato l’opportunità di diventare il giocatore che sono oggi”.